La F 1 correrá en Suzuka y habrá que madrugar en Argentina

Recién pasó la segunda fecha de la Fórmula 1. ¿Qué tantas novedades puede haber de cara a la tercera? Sorprendentemente, muchísimas, y sobre todo para el público local: en el GP de Japón, que se disputará entre el 3 y el 6 de abril, Yuki Tsunoda hará su estreno en Red Bull luego de haber reemplazado a Liam Lawson (bajó a Racing Bulls). Además, en lo que respecta a Alpine, equipo de Franco Colapinto que buscará sus primeros puntos en el campeonato, habrá un nuevo piloto subiéndose al A525. Conocé todos los detalles del fin de semana: días, horarios, dónde ver por TV y online y más.

Esta cita, en la que los horarios volverán a ir a contramano con la Argentina (se viene de correr en Australia y China), promete lindas peleas por posiciones: el trazado de Suzuka cuenta con zonas de alta velocidad, curvas lentas y otras rápidas (la mítica 130R es una de ellas), además de subidas y bajadas. A ver qué pueden hacer los autos de punta, como McLaren, Red Bull -con un look renovado para la ocasión-, Mercedes y Ferrari.

Por el lado de Alpine, la única escudería que no sumó puntos en lo que va de la temporada 2025, tendrá el desafío de cortar la sequía. Pierre Gasly fue el que más cerca estuvo de lograrlo, mientras que Jack Doohan, quien pelea por no perder su butaca a manos de Colapinto, aún sigue acostumbrándose al auto. Este finde, no será el único que lo haga: Ryo Hirakawa, piloto de reserva de 31 años, girará en la primera práctica libre frente a su gente.

Días y horarios del

GP de Japón de la F1

Jueves 3 de abril

Primer entrenamiento libre: 23.30hs

Viernes 4 de abril

Segundo entrenamiento libre: 3.00hs

Tercer entrenamiento libre: 23.30hs

Sábado 5 de abril

Clasificación: 3.00hs

Domingo 6 de abril

Carrera: 2.00hs

Dónde se podrá ver por TV y online el GP de Japón de la F1

El GP de Japón podrá ser sintonizado tanto por televisión como por streaming en la República Argentina. El canal encargado de transmitirlo por TV será Fox Sports, mientras que la opción online correrá a cuenta de Disney+ Premium.