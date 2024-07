La FAA Filial Laguna Naineck pide a Nación una ayuda extraordinaria para al sector bananero

El presidente de Federación Agraria Argentina (FAA) filial Laguna Naineck, Pánfilo Ayala en comunicación con el Grupo de Medios TVO confirmó que desde la entidad que encabeza enviaron una carta a la este secretaria general de la Presidencia, Karina Milei con el objetivo de solicitar una ayuda extraordinaria para sostener y reactivar la producción bananera en Formosa.

“La conducción local tuvo la iniciativa de recurrir a nivel nacional a una de las funcionarias más importante que tiene el país que es la secretaria de la Presidencia de la Nación, Lic. Karina Milei. Acudimos a ella atento a que no tenemos respuesta acá, si bien es cierto que la conducción nacional está haciendo gestiones para ver si logramos una ayuda para el sector productivo bananero ante la Secretaría de Agricultura de la Nación, esta gestión va también acompañado por la Comisión Nacional”, comenzó explicando.

Seguidamente, señaló que “en la carta especifica un pedido de auxilio, un pedido de ayuda extraordinaria para los productores bananeros que están en transitando uno de sus peores momentos de la historia que tiene que ver con la producción, con el cultivo, con los productores y con la existencia de este emblema de la producción”.

Consultado porqué considera que se trata de uno de los peores momentos respondió Ayala que “estamos desapareciendo cada día, hay productores que ya no tienen recursos para continuar en la actividad ya que requiere mucha plata para sostener la producción, tuvimos un fenómeno climático que ha castigado fuertemente, eso le expresamos a Karina Milei al hablar sobre la situación actual de la producción”.

Y continuó contextualizando que respecto a lo que teníamos antes, 12.000 hectáreas, hoy solamente quedan alrededor de 1000 hectáreas con mucho costo de producción por ello “necesitamos urgente la ayuda del Estado”.

“Le decíamos también en la nota que es nuestro gran deseo y anhelo que este cultivo siga existiendo como economía regional, en manos de pequeños productores, que siga siendo la garantía de la ruralidad, del arraigo a la tierra, de la integración familiar, entendiendo que en esta situación coyuntural y ante lo la falta respuesta a tantos pedidos que le hicimos al gobierno provincial es necesario un acompañamiento del Gobierno Nacional para sostener este cultivo y después, tener los espacios suficientes para discutir todo lo que tiene que ver con lo estructural, con la sustentabilidad de la producción que también fueron reclamo histórico a nivel provincial de a nivel nacional”, insitió.

“Actualmente tenemos 1000 hectáreas, y les cuesta mucho a los productores mantenerse, no van a poder sostenerse porque se necesita más de tres millones de pesos por hectáreas para sostener la producción, para tener buena producción con un buen clima, estos recursos no se tienen. Hay alrededor solamente el 30% de la capacidad de producción y esto implica también que no va a haber recurso económico”, expuso.

Finalmente, Ayala aseveró que “estamos golpeando puertas porque queremos la oportunidad de explicar a este nuevo gobierno qué está pasando con la economía regionales, qué está pasando con la banana formoseña específicamente, cuál es nuestra pretensión y cuál es el camino por el cual creemos se podría alinear el Gobierno Nacional iniciando con una ayuda extraordinaria en carácter de aporte no reembolsables para que podamos salir de esta situación crítica que se está viviendo y de ahí es más ya a trabajar en todo lo que tiene que ver lo estructural”.