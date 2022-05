La Facultad de Ciencias de la Salud de la UNaF celebró el Día Internacional de la Enfermería

Compartir

Para conmemorar el Día Internacional de la Enfermería, que se recuerda el 12 de mayo, la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), organizó una serie de actividades destinadas a estudiantes y docentes.

Al respecto, el Prof. Ariel Denis comentó que “hoy compartimos charlas y conferencias que servirán para vincular a los estudiantes de diferentes niveles de cursado de la carrera de Enfermería de nuestra facultad. Hay que destacar que según los datos de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), tenemos más de 1200 estudiantes matriculados en el primer año de la carrera en la UNaF, en forma anual durante más de diez años consecutivos”.

“Por otro lado y con una mirada global, vemos que en Estados Unidos, durante 2021 se han jubilado 6 millones de enfermeras y en 2022 continúa esta tendencia. Todo esto ha causado que se importen este tipo de trabajadores, como sucede en el caso de la Lic. en Enfermería Florence Karungui, que es de Uganda y se desarrolló en EE.UU., a quien entrevistamos hoy. Por ello, cuando hablamos de oportunidades, debemos pensar que los egresados de nuestra universidad no sólo tienen la posibilidad de insertarse en el contexto nacional o provincial, sino que también hay posibilidades globales de inserción que tiene la profesión. Aprovecho para saludar a las autoridades de la UNaF y agradecer al rector Prof. Esp. Augusto Parmetler por darnos la oportunidad de celebrar esta ocasión”, significó el Prof. Denis.

A su turno, la Lic. Nerina Wagner, dijo que “como docente y egresada de la UNaF estoy muy contenta de participar. Hemos pensado en una mesa para reflexionar hacia dónde va nuestra profesión en esta etapa de post-pandemia en la que se ha visibilizado muchísimo. Además, ha cambiado el reconocimiento social, hemos avanzado en la capacitación, tenemos residencias y especialidades. Por ello hoy realizamos esta charla con colegas extranjeros para saber cómo es la práctica de la enfermería en otros países y comparar con nuestra realidad”.

“Creo que nuestra carrera tiene una gran demanda, aunque este año todavía no se pudo formalizar la inscripción de nuevas cohortes. Tenemos muchos estudiantes y especialistas que están por formarse, y en nuestra provincia esto es un gran avance. Si bien tenemos un ciclo técnico seguido por el ciclo de la licenciatura, gracias a la gestión llevada a cabo desde la UNaF disponemos de la posibilidad de tener residencias en enfermería, lo cual augura un gran futuro para la profesión”.

Finalmente, el Prof. Mario Hauff indicó: “Estamos muy contentos de poder organizar algo que signifique y re-signifique lo que es la enfermería, que no es cualquier profesión, sino una profesión que nos ha dado un legado ya que sobre todo somos producto de fundamentos y profesoras que están con nosotros hoy, a las que agradecemos por acompañarnos porque ayudan a que podamos retransmitir lo que en algún momento nos sirvió de gran ayuda en la profesión, siendo agentes de cambio y adecuando los nuevos conocimientos y las tecnologías aplicadas a la enfermería del Siglo XXI”.

“La enfermería no es una profesión cualquiera, sino que tiene un rol muy protagonista en un estatus social que nos merece y nos significa mucho para poder retransmitir esto a los futuros colegas”, concluyó.

