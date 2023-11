La Facultad de Humanidades tuvo su acto de colación de grado

El miércoles 8 se realizó en el Hotel Howard Johnson de nuestra ciudad, el acto de colación de la Facultad de Humanidades (FH) de la Universidad Nacional de Formosa.

En ese sentido, el rector de la UNaF, Prof. Esp. Augusto Parmetler, destacó que “realmente es una gran satisfacción como son todos los actos de colación porque es el producto de todo un gran esfuerzo que han hecho los estudiantes, la ansiedad, la superación, además de la voluntad”.

“Es decirles a estos egresados que van a tener una gran oportunidad en la provincia y en el país porque estos títulos son reconocidos en el orden nacional y también internacional porque en el Paraguay hemos tenido casos de graduados nuestros, al igual que en Nueva Zelanda con cargos jerárquicos y en España”, señaló.

Es así que “estamos muy convencidos de nuestra calidad académica y de la humanidad que transmite esta UNaF, que hace que nuestros egresados tengan esta doble formación. Y en esto ponemos todo el entusiasmo”.

El decano de la unidad académica, Esp. José Luis Guillen, destacó que “nuestra facultad nuevamente tiene este año un importante número de graduados provenientes del Profesorado en Letras, en Biología, en Física, en Química, en Matemática, en Educación Especial, en Historia, en Geografía, la carrera de Psicopedagogía, Licenciatura en Geografía y en Psicopedagogía”.

“Estamos muy conformes con la productividad de la FH porque para nuestros alumnos es muy satisfactorio alcanzar un título de grado universitario en una universidad nacional, y es producto del esfuerzo y sacrificio después de varios años. Aprovecho la oportunidad para destacar dos situaciones particulares: este acto de graduación se realiza el mismo día que la Expo Carreras 2023, en el que se muestra la oferta académica de la UNaF para el próximo año, y estamos muy contentos con la cantidad de jóvenes que hoy transitaron por las instalaciones de la universidad”.

“Por otro lado, quisiera significar que la facultad tiene nuevas ofertas académicas para el ciclo 2024. Una de ellas es el posgrado Especialización en Políticas y Prácticas Culturales, que se comenzará a dictar en marzo, y la otra oferta en la que estamos trabajando con el apoyo del rector Prof. Esp. Augusto Parmetler es el Profesorado Universitario. Es un ciclo de complementación curricular de 18 meses que otorgará un título de validez nacional por parte de la universidad a los profesionales universitarios, con un título de grado de cómo mínimo cuatro años que no tengan la formación específica en docencia. Además, estamos trabajando y estamos a disposición de la CONEAU con respecto al Doctorado en Ciencias Sociales”, agregó Guillen.

Asimismo, el decano de la FAEN, Lic. Darío Guerra, subrayó: “Obviamente uno siente mucha empatía en estos actos porque uno ve el reflejo de una familia y tantas caras felices de colegas profesores en diferentes áreas, así que es una satisfacción institucional”.

Agregó: “Quiero felicitar a los graduados y desearles lo mejor, estamos orgullosos de todos”.

Por su parte, Elián Rodolfo Usain se graduó el año pasado como profesor de Historia y fue el abanderado de la Bandera Provincial en el acto de colación. “Fue un honor tremendo para mí en este caso portar la enseña provincial porque es la de nuestra provincia, engrandecer a la Patria es lo que siempre importa y por sobre todo defender los valores de nuestra Bandera de Formosa, desde nuestra universidad”.

Sobre su proceso académico, refirió que ingresó a la carrera en el año 2019 y se recibió en el 2022, es decir que “en 3 años y 10 meses la completé; fui beneficiario de una Beca Estímulo a las Vocaciones Científicas (Becas CIN), no desaprobé materias en el trayecto académico y pude llevar bastante bien todo el proceso. Tuve siempre el acompañamiento de los docentes, los compañeros y del centro de estudiantes, por lo cual el camino siempre se hizo mucho más sencillo”.

Delfín Sanagachi, reciente graduado del Profesorado en Historia, comentó que “si bien hubieron muchos obstáculos en el camino, con la ayuda de Dios, mis padres, compañeros y docentes pude llegar a obtener este título obtenido en una universidad pública y gratuita que me abrió sus puertas. Por eso destaco la permanente solidaridad entre compañeros y el apoyo de los profesores, sin los cuales esto no hubiera sido posible”.