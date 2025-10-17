La FAEN entregó diplomas a egresados de laTecnicatura en Análisis y Diseño de Software

En un emotivo acto realizado durante la tarde de este jueves en la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), se entregaron 35 diplomas a egresados de la Tecnicatura Universitaria en Análisis y Diseño de Software, correspondientes a la primera cohorte de esta carrera.

El evento marcó un nuevo hito para la Escuela de Formación Profesional de la FAEN, que desde su creación ha impulsado propuestas académicas alineadas con la demanda laboral actual.

Durante el acto, el coordinador de la Escuela de Formación Profesional, Prof. Oscar Giménez, celebró el logro académico de los egresados:

“Estamos muy contentos porque entregamos 35 diplomas a los egresados de la primera cohorte. Con esto, ya van más de 70 diplomas entregados”, expresó.

Giménez recordó los inicios del proyecto, hace cuatro años, destacando el apoyo institucional clave que permitió su concreción:

“Esto comenzó gracias a la ayuda de quien hoy es la actual decana de la FAEN, la Lic. María Rosa Sanabria. Fue un proyecto de término, acompañado por el rector de la UNaF, Prof. Esp. Augusto Parmetler, y trabajado codo a codo con el Psgo. Esp. Rafael Olmedo”.

Aunque en sus comienzos la carrera fue proyectada para una única cohorte, la gran demanda y los resultados positivos impulsaron su continuidad.

“Estamos trabajando para que esta carrera se convierta en una oferta permanente. En la primera cohorte se inscribieron casi 900 alumnos, y en la segunda, cerca de 700. Hay una clara demanda social en esta formación”, explicó.

Testimonios de superación

Entre los egresados, Lucrecia Bogado compartió su emoción al recibir el título universitario:

“Es un logro muy grande, con mucho esfuerzo y años invertidos. Fue una oportunidad para desarrollar conocimientos y aplicar todo lo que aprendí”.

De otra provincia

Bogado, oriunda de otra provincia, destacó también el impacto personal de su formación:

“Venir a Formosa y encontrar esta oportunidad en la UNaF fue un cambio muy importante en mi vida”.