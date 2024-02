«La falta de conducción y liderazgo le está costando muy caro a la UCR en Formosa»

El exconcejal capitalino, Gerardo Piñeiro a través de un comunicado de prensa cargó duramente contra la “falta de conducción y liderazgo” que asegura “le está costando muy caro a la UCR con la sociedad”.

En su misiva, el Exedil comentó “es notoria la confusión que existe en gran parte de la dirigencia del radicalismo que creen que por haber votado a Milei en la segunda vuelta o colaborado con su fiscalización pone al radicalismo en una situación de coalición de gobierno, y no es así”.

“Quienes hoy tienen la responsabilidad de conducir el partido tienen que ser claros, decir las cosas como son y no seguir callados en una actitud especulativa esperando a ver como reacciona la sociedad primero para luego salir a pronunciarse”, acotó.

Asimismo, explica que el silencio y la falta de de postura pública oficial del Comité sobre lo que está pasando “nos está costando muy caro, el radicalismo no es responsable de la situación actual del país, de la provincia ni de la ciudad, el radicalismo ejerce un rol de control, una oposición con responsabilidad, el radicalismo nunca traicionó al pueblo y mucho menos a los principios republicanos que nos dieron origen”.

“Es hora de dejar bien en claro que la UCR es un partido de centro, somos la social democracia que cree en el estado como garante de justicia, seguridad, educación, trabajo, salud y el desarrollo integral de la sociedad”, enfatizó Piñeiro.

“Es hora de ser claros, de mirar internamente para no confundirnos, tener la mesura a la hora de pedirle al presidente Milei que deje de culpar y mancillar a la UCR porque no somos responsables del nefasto gobierno K, y tampoco somos responsables de su gobierno ahora”, señaló.

“Tenemos que exigir al presidente que explique a la sociedad cuál es su plan económico con el que pretende sacar a la Argentina de la situación actual, porque ya no da para más», finalizó.