La familia de Agustín Blanco pide justicia y que los culpables paguen

La tragedia golpeó a la familia de Agustín Blanco el pasado lunes 24 de febrero, cuando el hombre de 37 años fue atropellado y muerto mientras se dirigía a trabajar. El responsable del trágico suceso sería Eduardo Medina Timoteo, secretario de la intendencia de Villafañe, quien se encontraba al volante de una camioneta oficial del municipio de la localidad y con un nivel de alcohol en sangre de 1,74, según informó la esposa de la víctima, Florencia Arguello.

El accidente ocurrió cerca de Colonia Pampa Villanueva (El Colorado), en un hecho que no solo conmocionó a la familia de Blanco, sino que también desató una ola de indignación debido a la liberación rápida del acusado, que permaneció apenas 48 horas detenido. Florencia Arguello, en una entrevista con Expres en Radio, expresó la frustración y el dolor por la impunidad que percibe frente a un hecho tan grave.

Una tragedia evitable

Florencia relató que, el mismo sábado antes del accidente, la familia había organizado una marcha en Villafañe para exigir justicia por la muerte de Agustín. “El lunes de la semana pasada mataron a mi marido cuando se iba a trabajar. El que conducía la camioneta que lo chocó es Eduardo Medina Timoteo, el secretario de la intendencia de Villafañe. Estaba alcoholizado, con 1,74 de alcohol en sangre, y estuvo solo 48 horas detenido antes de salir en libertad”, comentó con visiblemente dolor.

La esposa de Blanco no ocultó su enojo ante lo que considera una injusticia. «Estamos realmente indignados de cómo actúa la justicia en Formosa. ¿Cómo puede ser que una persona que mató en menos de 48 horas salga en libertad?», expresó.

Según los testimonios de testigos, el domingo previo al accidente, Medina había estado tomando alcohol en los corsos de Villa 213, donde estuvo acompañado por otras dos mujeres. “Estuvieron hasta las 5 de la mañana tomando y luego emprendieron viaje hacia Villafañe. A las 6 de la mañana, mi marido salió de mi casa para ir a trabajar en una estancia cerca de la localidad. Este hombre lo atropelló y lo mató en el momento”, relató Florencia.

Un futuro truncado

y una familia destrozada

Agustín Blanco, padre de un niño de 5 años, dejó atrás a su familia en busca de un futuro mejor. «Dejó sin papá a mi hijo, a mí me dejó sin él, que era lo más lindo que tenía en la vida», lamentó su esposa, entre lágrimas. «A sus padres les dejó sin un hijo, a los hermanos sin un hermano. Estamos todos destrozados. Él se estaba yendo a trabajar, a ganarse el pan de cada día para su hijo, y vino este loco al volante y lo mató», agregó.

La misma denunció que el funcionario no estaba solo al momento del accidente. «Testigos nos contaron que estuvo tomando alcohol junto al intendente de Villafañe. Obviamente, él iba en otra camioneta, pero la camioneta con la que chocaron a mi marido es de la municipalidad de Villafañe», explicó.

La indignación por

la libertad del acusado

La liberación de Medina ha generado una fuerte indignación en la familia. Florencia comentó que los padres de Medina pagaron la excarcelación para que quedara en libertad. «No entiendo cómo los padres no se ponen en nuestro lugar como familia. Fue su hijo quien asesinó de la peor manera a mi marido. En lugar de entregarlo a la justicia, están tapando su hijo. Los padres de las otras chicas también lo están encubriendo, siendo todos cómplices, asesinos», subrayó.

Además, Florencia denunció la implicancia de otras personas en el hecho. «Sabemos que hay un policía involucrado que ayudó a desaparecer a las chicas del lugar del accidente. También hay otra persona que está involucrada, y todos quieren tapar todo», indicó.

La lucha por justicia

La familia de Agustín Blanco ha decidido no quedarse de brazos cruzados. Se han comunicado con su abogado, quien se comprometió a hacer lo necesario para que Medina sea nuevamente detenido y las mujeres que lo acompañaban también enfrenten la justicia por su complicidad en el hecho.

“Lo único que pedimos es justicia. Queremos que este hombre pague por lo que hizo. Si el juez o el fiscal me están escuchando, por favor ayúdennos. No pueden dejar libre a este asesino», concluyó Florencia Arguello, con la esperanza de que la justicia no se incline a favor de la impunidad.

La familia Blanco, marcada por una pérdida irreparable, sigue esperando respuestas y justicia por la muerte de Agustín, quien era un hombre trabajador y buen padre. La comunidad sigue atenta al avance de la causa, en la que está en juego no solo la vida de una persona, sino el futuro de una familia rota por la tragedia.