La familia de Martina de GH explicó por qué no le informaron a la joven la muerte de su abuela

El reality más famoso del país vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez por un tema que va más allá del juego y que toca las fibras más íntimas de la sensibilidad. Días atrás, se conoció el lamentable fallecimiento de la abuela de Martina Pereyra, una de las participantes de Gran Hermano (Telefe) e integrante del grupo “Los Power Rangers”, el equipo que durante un tiempo estuvo marcando el ritmo del juego en esta temporada.

Sin embargo, lo que más impactó a los televidentes no fue solo la dolorosa pérdida, sino la determinación de su familia de no contarle la noticia mientras siga dentro de la casa. La decisión desató una ola de opiniones encontradas en redes sociales y en los programas de espectáculos, donde muchos cuestionaron la ética de privarla de esta información tan significativa.

La abuela de Martina no solo era su familia, sino también una de sus más fervientes seguidoras. En varias oportunidades, se la vio en la tribuna del programa apoyando a su nieta con orgullo y emoción. Dentro de la casa, la joven la menciona con frecuencia y le envía saludos amorosos, sin imaginar que esas palabras se convertirán en dolor a su salida.

El golpe más fuerte para los televidentes llegó el pasado miércoles, cuando la joven, aún ajena a la tragedia que su familia decidió ocultarle, caminó hacia el confesionario para hacer su nominación de la semana. En ese momento, con una mirada tierna y una sonrisa en el rostro, se dirigió a las cámaras y expresó con naturalidad: “Un beso a mi abuela, que la amo y la extraño mucho”.

Las redes sociales no tardaron en estallar. Para quienes estaban al tanto de la noticia, ver a la joven dedicarle esas palabras sin saber la verdad resultó desgarrador.

El debate se encendió rápidamente. ¿Es correcto ocultarle una noticia tan trascendental? ¿Tiene su familia el derecho de tomar esa decisión por ella? Los usuarios en X manifestaron su indignación: “El trauma que le van a dejar por no decirle”, “Pobre, va a sufrir mucho cuando se entere” y “No le dieron la posibilidad de despedirse” fueron algunos de los comentarios más recurrentes.

Este jueves, en LAM, la familia de Martina fue abordada en la previa de la gala de Gran Hermano y, por primera vez, enfrentó las críticas: “De eso no vamos a hablar porque es una decisión familiar y decidimos no exponer eso. Fue familiar”, respondieron tajantes ante la consulta del notero. Luego, agregaron: “Cuando salga, le contaremos…”.

Pero el cronista insistió con el tema y la familia cerró el asunto de manera contundente: “Son temas específicos que lo sabemos nosotros. Que la gente hable lo que quiera hablar, nosotros sabemos lo que somos como familia, como personas… Nosotros estamos súper tranquilos con la decisión”.

Ante la magnitud de la controversia, Ángel de Brito reveló en el ciclo cuál es el protocolo del programa en estos casos. Según explicó el conductor, la producción de Gran Hermano consulta a cada participante antes de ingresar sobre qué hacer en situaciones delicadas.

“La producción de Gran Hermano me dice que antes de entrar a ellos les preguntan qué hacer en estos casos… pero Martina puso que le avisen en caso de la muerte de sus padres o hermanos. Pero la familia no quiere decirle, porque dicen que si ella se entera, se va y abandona el juego”, detalló.

Así, el caso de Martina reabre la discusión sobre hasta qué punto una familia puede decidir por un participante dentro de un reality y sobre los límites entre el entretenimiento y la vida real. Mientras tanto, la joven sigue jugando, ajena a la tristeza que la espera afuera.