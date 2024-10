La FeCES desarrolló una jornada de capacitación de RCP y atención oftalmológica para estudiantes secundarios

En la mañana de este martes 8 de octubre, en la Escuela Normal Superior “República del Paraguay” Nivel Secundario, la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios (FeCES), en una tarea conjunta con el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), brindaron a los estudiantes atención oftalmológica, como así también una charla-taller sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Cabe aclarar, que esta acción es gratuita y está planificada para “ser replicada en diez instituciones secundarias de la ciudad capital”, así lo confirmó el coordinador de la FeCES, Fernando Galarza.

“Esto surge de las demandas y solicitudes de los propios alumnos que forman parte de la federación” señaló y realzó que su organización y puesta en marcha fue posible “mediante el apoyo del Gobierno de Formosa al poner a disposición profesionales del MDH”.

Asimismo, adelantó que algunos de los establecimientos educativos en donde también se desarrollará esta propuesta son “la EPES N° N°33 del barrio Mariano Moreno, la EPES N° 87 y la EPES N°68 de la Jurisdicción Cinco, el colegio del barrio Nueva Pompeya”.

Por su parte, esta Agencia también dialogó con Juan Romero, el presidente del Centro de Estudiantes del colegio, quien manifestó que “es una idea muy buena, porque por lo general se paga por estos servicios, sin embargo, desde acá, lo hacen de manera gratuita, solo deben inscribirse y tener la autorización de sus padres”.

Marcela Núñez, madre de uno de los estudiantes, también valoró “esta posibilidad que se les brinda a los jóvenes” estimando que “es una gran iniciativa que debería perdurar en el tiempo ya que otorga tranquilidad a las familias porque saben que cuentan con este apoyo y acompañamiento en la salud de sus hijos”.

Asimismo, la rectora Estela Díaz, expresó su agradecimiento por esta acción y comentó que la importancia de contar con ambos servicios se da no solamente “por conocer cuáles son las primeras medidas que deben tomarse ante una situación de riesgo de vida (por la RCP), sino también porque hay veces que tenemos alumnos que no ven y no cuentan o no tienen los medios para hacerse atender, lo que les lleva a que pierdan el interés por la clase o se pierdan parte de ella”.

“Estamos con intenciones de solicitar que esto se haga extensivo a los mayores, es decir a los preceptores, docentes y directivos, que también somos los que estamos permanentemente en contacto con alumnos”, agregó y cerró.