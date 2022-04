Productores reclamaron por la ayuda económica que envió Nación

Compartir

Durante la mañana de ayer, productores formoseños se concentraron en la Plaza San Martín de esta ciudad y marcharon hacia Casa de Gobierno, solicitando a las autoridades la entrega del aporte no reembolsable que el Gobierno Nacional envió a la provincia para ayudar por la Emergencia Agropecuaria. «Ni un peso ha recibido el productor», denunció Pánfilo Ayala, titular de la Federación Agraria, al Grupo de Medios TVO.

«Vinimos acá para manifestarnos en la ciudad capital, donde tenemos intenciones de expresar nuestro reclamo y entregar un documento que tenemos en mano y decirle al Gobierno de la Provincia que necesitamos de forma urgente la entrega de la ayuda económica de aporte no reembolsable por emergencia», agregó al respecto Ayala.

Los productores que marcharon con el apoyo de algunos diputados de la oposición, exigieron de esa forma que también se distribuyan los 150 millones de pesos enviados desde el Gobierno Nacional para suplir los efectos de la emergencia en el sector productivo en calidad de aportes no reembolsables.

«Pedimos también un monto igual o mayor para que esto se pueda incrementar y llegue a una mayor cantidad de productores», precisó el dirigente agrario.

Respecto a estos fondos, Ayala aseguró que «nadie conoce si van a distribuir la ayuda que ya vino, si van a poner el aporte desde la provincia por emergencia; en que momento y en qué forma van a estar distribuyendo estos fondos. Es una incertidumbre total que causa quebranto total en el productor por todo lo que ha perdido».

La intención de la manifestación también se centró en la posibilidad de ser recibidos por alguna autoridad del Ministerio de la Producción y Ambiente o del Gobierno Provincial.

«El documento tiene en resumidos escritos todo lo que nos vino pasando, los pedidos que hemos realizado y los antecedentes de las notas que hemos enviado al Gobernador de Formosa», concluyó Ayala.

