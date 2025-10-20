FEMEFOR junto a ACLISA, reclaman a IASEP Urgente Actualización de Honorarios Médicos

La Dra. Leila Carabajal, presidenta de FEMEFOR, dialogó con el programa «Una Cuestión de FEr» y expuso la «insostenible» situación de los prestadores ante los bajos valores que paga la obra social provincial, que apenas cubren la mitad de lo que se considera un «honorario médico digno.» Además, reveló las limitaciones por «cupos» en las consultas que afectan la atención a los afiliados.

La Federación Médica de Formosa (FEMEFOR), junto a la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Formosa (ACLISA), ha presentado una nota formal ante el IASEP (Obra Social de los Empleados Públicos Provinciales) exigiendo una «actualización de los honorarios médicos» con vigencia a partir del 1 de octubre. El reclamo se basa en la «gran disparidad» entre los aumentos salariales otorgados al empleado público y lo que la obra social traslada a sus prestadores, una situación que, según la entidad, pone en jaque la sostenibilidad del servicio.

En una entrevista con el programa radial «Una Cuestión de FEr», conducido por Fernando López por FM VLU 88.5, la Dra. Leila Carabajal, presidenta de FEMEFOR, detalló la situación y los motivos de la solicitud.

Desfasaje Salarial: 30% vs. 55%

El principal argumento de FEMEFOR es la brecha existente entre los incrementos percibidos por los afiliados del IASEP y los honorarios médicos. La Dra. Carabajal señaló que el aumento para el empleado público durante el año ha sido del «55%», mientras que desde IASEP «solamente ha llegado al 30%» con todos los aumentos que han tenido este año.

La presidenta de FEMEFOR precisó que, debido a los tiempos de facturación, el último incremento «se ha hecho efectivo recién en esta facturación… de septiembre», consolidando ese 30% total. La Federación aspira a que se revierta esta situación para «llegar a un honorario médico digno».

Honorarios «Muy Lejos» de la Consulta Digna

El objetivo de la Federación no es solo alcanzar el 55% de actualización, sino lograr un valor que se acerque a la «consulta médica digna», la cual estiman en aproximadamente «$30.000 pesos».

Al respecto, la Dra. Carabajal fue contundente sobre la realidad de los pagos actuales del IASEP: «Estamos bastante lejos con la obra social provincial, que el monto de la consulta es por la mitad de ese valor.» Esto implica que el pago de IASEP ronda los «15.000 pesos más o menos», dependiendo de la categoría profesional (A, B o C). Para la médica, la pretensión es clara: «En teoría deberían llegar mínimo a esos 30.000 pesos.»

Si bien existe un diálogo con la intervención del IASEP, la presidenta de FEMEFOR lamentó que «no se llega al incremento deseado.»

El Problema Adicional del «Cupo» Mensual

Además de los bajos honorarios, la doctora reveló que el IASEP es «una de las pocas horas sociales que tiene cupo para la presentación de todas sus prácticas y consultas». Esta limitación impuesta «por médico» restringe severamente la capacidad de atención.

Como ejemplo, detalló que un médico tiene un límite de «250 consultas mensuales que se pueden llegar a presentar y no más de eso». Esta restricción se extiende a «las diversas especialidades,» incluyendo electrocardiogramas y oftalmología.

Este sistema de cupos «nos limita bastante» y provoca que las consultas deban «posponerse». El resultado es que si un paciente ya está cerca de cumplir el cupo del médico, «no lo pueden atender ese día o dentro de, no sé, la semana, sino que lo tienen que patear para el otro mes quizás.»

Aumento de Costos e Insostenibilidad

La Dra. Carabajal remarcó que los «costos» de la actividad médica han «pegado bastante duro» debido al constante incremento de los insumos. Anticipó que la reciente devaluación del dólar generará un «incremento expresado sobre los insumos», lo que hará «insostenible» sostener los valores tan bajos que presenta la obra social.

En contraste con el IASEP, la presidenta mencionó que otras «obras sociales gremiales que están muy por encima de los valores» y, a diferencia de otras experiencias provinciales, IASEP «paga» en tiempo y forma, con un promedio de pago de «60 días». Sin embargo, «los honorarios son muy bajos».

Especialistas en Fuga y la Ley de No Plus

La situación ha tenido consecuencias directas en el plantel de prestadores. La Dra. Carabajal confirmó que «hay muchos médicos que se han ido» de la provincia y, a su vez, «muchas especialidades también que han dejado de trabajar con obras sociales, que solamente lo hacen en forma particular» debido a que la provincial es «la que menos paga.»

FEMEFOR sostiene una postura firme contra prácticas indebidas, ya que sus prestadores «no cobramos plus» y «tampoco piden dos órdenes de consulta,» trabajando «como debe ser». No obstante, insisten en que «los honorarios son muy bajos.»

Hasta el momento de la entrevista, la Federación «no» ha recibido un llamado formal por parte del IASEP para sentarse a negociar, aunque la «suspensión de prestaciones» no está en la agenda inmediata, dado que la obra social cumple con los pagos. El planteo actual se centra en la «necesidad de incrementar» los honorarios para acercarse a valores dignos y evitar la merma de profesionales.