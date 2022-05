Compartir

Linkedin Print

EL conductor de Masterchef Celebrity charló con Jorge Lanata sobre el importante reconocimiento que recibió en la gala del domingo.

Santiago del Moro y el equipo de Masterchef Celebrity se alzaron con el Martín Fierro de Oro en la ceremonia de premiación que se realizó en el Hotel Hilton de Puerto Madero. “Mucho tiempo sin que se pueda hacer (la fiesta) así que es un día muy emotivo. Yo no iba a hacer este programa y me lo propusieron y fue un ciclo que unió a la familia en un momento muy difícil del mundo”, dijo el conductor al recibir la estatuilla de parte de las actrices Nancy Dupláa y Carla Peterson en representación del equipo de 100 días para enamorarse.

Este premio fue un hito en la historia de APTRA ya que fue la primera vez que un reality se llevó el máximo galardón. Un broche de oro diferente, para una noche diferente. Luego de este importante reconocimiento, Santiago expresó toda su felicidad en una entrevista con Jorge Lanata, conductor del ciclo Lanata sin Filtro por Radio Mitre.

“Fue un premio distintos a todos los demás, porque fue después de la pandemia. Era muy emotivo desde ese lugar”, dijo Del Moro muy feliz por esta distinción. “Eran 700 personas y se vivió algo muy lindo. Yo no esperada que íbamos a ganar el Oro. Fue un programa hecho en un momento que no se podía hacer nada. Hacer televisión fue muy complicado, por todos los protocolos. Hubo mucha producción y ahí está el resultado”, agregó el presentador de Telefe.

Además, destacó uno de los momentos más destacados de la gala del domingo: “Fue muy lindo verla a Mirtha, fue un momento hermoso escucharla. Lo que pasó con Diego (Maradona) también y cuando cantó la Sole fue muy emotivo. No hubo lugar para otra cosa que no sea eso, la fiesta, la celebración, no hubo discursos políticos, no pasó por ahí la noche”. Por último, agregó que es distinto trabajar con Paramount: “Se abordan los proyectos de otra manera. Es distinto. Yo trabajé en vivo toda mi vida y ahora empezar a trabajar desde otro lugar te cambia”.

Con la conducción de Marley, la gala de los Martín Fierro 2022 tuvo un promedio de 22 puntos de rating desde las 21:14 hasta las 1:13 por la pantalla de Telefe. Con este resultado, estuvo a penas unas décimas abajo de la gala del 2019 que había registrado 22,7 puntos. De esta manera, la alfombra roja y la ceremonia lideraron ampliamente la franja horaria y marcó una gran diferencia con el resto de los canales.

Su máximo competidor, El Trece, emitió la película Rascacielos: rescate en las alturas, con 6,4 puntos de promedio; pasadas las 21.15 arribó 100 argentinos dicen: especial famosos, con 3,5 puntos; y a las 23 comenzó El debate de El Hotel de los Famosos, que alcanzó 3,1 puntos. A la medianoche cerraron la programación del canal del solcito Pasión por el fútbol, con 1,6 puntos y Cucinare, con 0,6 puntos, al mismo tiempo que concluía la ceremonia.

Después de finalizar la entrega de todas las ternas, a la 1 de la madrugada Marley anunció que muy pronto se conocería al ganador del Martín Fierro de Oro. Hasta la 1:24 se mantuvo la expectativa y durante este último bloque Telefe registró 16,8 puntos de rating, cerrando la emisión con la entrega de la estatuilla a Masterchef Celebrity.

Rating: cuánto midió la entrega de los premios Martín Fierro 2022

El sábado por la noche tuvo lugar la entrega de premios de los Martín Fierro 2022, a cargo de La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA). La ceremonia se celebró en el Hotel Hilton de Puerto Madero y a lo largo de la velada se reconoció la labor de actores, productores y conductores de los programas y las ficciones más destacados de la televisión. Desde las 19.30 comenzó la alfombra roja, donde mostraron sus looks algunas de las figuras, y a las 21 Marley dio inicio a la entrega de los galardones.

Iván de Pineda y Paula Chaves recibieron a las celebridades en la red carpet, junto a la dupla de Agustina Casanova y Roberto Funes Ugarte. Durante la previa, Lizy Tagliani aportó su humor al recorrer las habitaciones del hotel, donde se estaban preparando los famosos. Incluso se metió a un jacuzzi con pelotas inflables junto a Lali Espósito en la suite presidencial, y palpitó la emoción con algunos de los nominados. Este segmento registró un promedio de 16 puntos desde las 19:44 hasta las 21:14 por la pantalla de Telefe, según datos de Ibope.

Con la conducción de Alejandro Wiebe, la gala tuvo un promedio de 22 puntos de rating desde las 21:14 hasta las 1:13. Con este resultado, estuvo a penas unas décimas abajo de la gala del 2019 que había registrado 22,7 puntos. De esta manera, la alfombra roja y la ceremonia lideraron ampliamente la franja horaria y marcó una gran diferencia con el resto de los canales. Su máximo competidor, El Trece, emitió la película Rascacielos: rescate en las alturas, con 6,4 puntos de promedio; pasadas las 21.15 arribó 100 argentinos dicen: especial famosos, con 3,5 puntos; y a las 23 comenzó El debate de El Hotel de los Famosos, que alcanzó 3,1 puntos. A la medianoche cerraron la programación del canal del solcito Pasión por el fútbol, con 1,6 puntos y Cucinare, con 0,6 puntos, al mismo tiempo que concluía la ceremonia.

Un pico de 25,5 puntos se registró cuando Mirtha Legrand subió al escenario y tomó la palabra. Primero, pidió más aplausos para ella: “Qué bienvenida un poquito fría, más de calor”, y después compartió su alegría y emoción por el premio de Juana Viale por su labor como conductora de los almuerzos y cenas en reemplazo de su abuela. Más tarde puso orden en la sala: “Un poquito de silencio allá atrás por favor”, pidió enérgica antes de contar cómo había sido su tiempo fuera de la televisión. “Anoche no pude dormir, pensaba qué decir, y me he sentido tan feliz esta noche que he descubierto que lo único que me gusta es estar entre mis pares, y acompañada de mis seres queridos”, expresó conmovida.

“Han hecho de mí esta noche una mujer muy feliz. Qué vida milagrosa, nunca paré de trabajar hasta el día de hoy. Tengo 95 años, y hay que estar aquí con 95 años. Les prometo y les juro que voy a seguir trabajando. No bajo los brazos, los quiero muchísimo”, cerró ante el aplauso de pie de toda la sala. Después de finalizar la entrega de todas las ternas, a la 1 de la madrugada Marley anunció que muy pronto se conocería al ganador del Martín Fierro de Oro. Hasta la 1:24 se mantuvo la expectativa y durante este último bloque Telefe registró 16,8 puntos de rating, cerrando la emisión con la entrega de la estatuilla a Masterchef Celebrity.

Compartir

Linkedin Print