La FIBA anunció una serie de recomendaciones para el regreso del baloncestocesto

FIBA comunicó una serie de recomendaciones para el regreso del baloncesto, con la publicación del Regreso del Baloncesto – Líneas maestras para las Federaciones Nacionales, por culpa de la pandemia del COVID-19. También se han creado una herramienta específica que Asesora sobre el Riesgo que también ha sido producida en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS). El Dr. Diego Grippo es parte de la Comisión Médica creada por el máximo organismo mundial.

La guías de FIBA, publicadas en inglés, francés y español, son principalmente para las federaciones nacionales que buscan orientación y asesoramiento sobre el reinicio de las actividades y competiciones de baloncesto, con la gran mayoría en todo el mundo detenida a mediados de marzo debido a la pandemia. Las pautas y la herramienta de evaluación de riesgos servirán como una lista de verificación para garantizar que cualquier decisión sobre los eventos de baloncesto se base en una evaluación de riesgos y la mejor posibilidad de un reinicio exitoso. Esta publicación no pretende reemplazar la orientación y las restricciones de los gobiernos y las autoridades de salud pública. La herramienta de evaluación de riesgos es un documento en vivo y se actualizará periódicamente.

Las directrices han sido desarrolladas por el presidente de la Comisión Médica de FIBA, el Doctor Peter Harcourt de Australia, tras consultar con el Grupo Asesor Médico (MAG) COVID-19 de FIBA, y también con las Comisiones Médicas y de Jugadores de FIBA. Además de ser presidente de la Comisión Médica de la FIBA, el Doctor Harcourt ocupa numerosos puestos dentro de otras organizaciones deportivas, así como con la AMA y la Comisión Médica de la Federación de Juegos de la Commonwealth.

Andreas Zagklis, Secretario General de FIBA, aseguró: “Deseo agradecer sinceramente al Grupo Asesor Médico COVID-19 de FIBA, las Comisiones de FIBA ​​involucradas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su incaculable trabajo, experiencia y contribución continua para proteger a nuestras federaciones nacionales, jugadores, oficiales y organizadores de eventos de baloncesto. Este conjunto de pautas será muy beneficioso para la comunidad del baloncesto en su regreso a nuestro juego. Todos extrañamos nuestro deporte y, a medida que evoluciona la situación relacionada con la pandemia COVID-19, FIBA ​​sigue comprometida para proporcionar orientación para un entorno seguro para el ‘Regreso al baloncesto’ “.

El Grupo de Asesoría Médica FIBA ​​COVID-19 se creó en abril, con el propósito de revisar los últimos conocimientos científicos sobre COVID-19 y asesorar sobre el regreso de las competiciones internacionales de baloncesto. Los miembros de este grupo asesor especial incluyen el Presidente y el Vicepresidente de la Comisión Médica FIBA, el Director de Medicina Deportiva de la NBA, el Asesor Principal del Director Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un Profesor de Medicina de la Universidad de Melbourne especializado en inmunología y investigación de vacunas y, como observador, el Director Médico del COI.

El Doctor Harcourt afirmó: “En estos tiempos difíciles, en nombre de la Comisión Médica de FIBA, me gustaría compartir nuestro sincero apoyo y solidaridad con la comunidad de baloncesto de todo el mundo. He sido testigo de que FIBA ​​ha estado trabajando incansablemente para garantizar la salud y seguridad de las federaciones nacionales, jugadores, funcionarios y otros socios. Tenga la seguridad de que nuestra Comisión Médica seguirá trabajando y colaborando estrechamente con la OMS y se esforzará por ayudar a FIBA ​​a proteger a la comunidad del baloncesto de la actual crisis pandémica basada en el conocimiento científico”.