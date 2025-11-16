LA FIESTA DE LA TRADICIÓN EN EL COLORADO ES UN ÉXITO QUE SE RENUEVA Y CRECE

EL COLORADO. Una vez más los festejos del Día de la Tradición en la ciudad de El Colorado volvieron a ser un éxito, superando incluso las propias expectativas de los organizadores. Las instalaciones del Camping Municipal, lugar ya adoptado para este evento, dio cuenta de una multitud impresionante de público. Muy por encima de los números de visitantes habituales, la nueva edición de la Fiesta de la Tradición, mostró un crecimiento de visitantes que quisieron ser parte de estos festejos.

Una de las voces ya conocidas de este evento, como lo es Milton Pino, dijo a medios locales estar muy contento y agradeció a los organizadores porque “me permitieron llegar hasta esa gente de esos ranchos, donde a veces están indecisos y se preguntan: ¿qué hacemos vieja o que hacemos viejo; nos vamos a la fiesta? Buscá repasadores mientras picamos el hielo; qué lindo es poder venir y ser parte una vez más de este evento en El Colorado”.

El artista reconoció “las atenciones, la presencia de los amigos con los que nos reencontramos cada año y que te saludan y te dicen que nos estaban esperando. Es algo muy lindo cuando te saludan y te dice la paisanada que venimos a disfrutar esta fecha tan especial; para nosotros que andamos con esa imagen en la que queremos enaltecer al gaucho ytodo lo que significa José Hernández, el Martín Fierro, que es la vida gaucha para nosotros, celebrando un nuevo día de la tradición, como éste”, en El Colorado.

Pino resaltó también “el marco de público y de artistas, aunque lo más maravilloso es la presencia de las familias que hacen de este evento y de El Colorado, algo maravilloso”, dijo este artista que ya lleva varias ediciones presentes en este festival de la tradición, la doma y el folclore, que ya es agenda cultural y turística en El Colorado. Finalmente,Milton Pino saludó especialmente a los organizadores del evento nombrando a algunos de los referentes en la organización y mencionándolo especialmente al Intendente Mario Brignole, por el esmero en los preparativos, sin dejar de elogiar “a un maravilloso público que se acercan a pedirnos una foto y a contarnos que nos siguen en redes sociales”. Finalmente le dijo gracias al público local y visitante por esos detalles que “es una caricia al alma”.

Organización

Como se sabe, la fiesta de la Tradición en El Colorado ya tiene un formato definido en el que trabajan muchas personas, comenzando por el propio Jefe Comunal y desde ahí, funcionarios de varios sectores, para poder estar en todos los aspectos del evento y atendiendo cada detalle que permite que este evento crezca y se supera a si mismo en cada edición.

Desde la Dirección de Comercio, a cargo del Lic. Ronaldo Hasne, uno de los sectores desde donde “se trabajó muchísimo en planificar, organizar y preparar todo al momento del ingreso de la gente, para tener todo listo, desdelos detalles mínimos hasta el ordenamiento del estacionamiento y la disposición de los stands y puestos de venta de la gastronomía y las artesanías, de la mejor manera posible”.

En este sentido es dable resaltar que una vez más la Municipalidad de El Colorado, volvió a brindar y favorecer las ventas durante el evento de todo lo que representan las artesanías locales y también la gastronomía artesanal, que encuentran en esta fecha una oportunidad como pocas para generarse sus propios ingresos a partir de las oportunidades de ventas, ante la presencia muy demandante y consumidora de un masivo público.

Hasne aclaró que “los stands coloradenses durante este evento, no tienen que abonar ningún tipo de gravamen, ya que es parte de una decisión política del Jefe Comunal para esta fecha, con la idea de favorecer la microeconomía de los emprendedores que en el marco de una importante demanda de público que nos visita, lo que ayuda a nuestros emprendedores coloradenses”.

La fiesta del Día de la Tradición coloradense forma parte de una estrategia turística que lleva varias ediciones, que se va renovando y creciendo en cada edición. Como se sabe, el ingreso a las instalaciones del Camping Municipal, primeramente, en la mañana, con las destrezas criollas tradicionales y ya al caer la tarde, con la actuación de grandes figuras del folklore.

Se trata de un evento que no tiene ningún costo al público visitante, lo mismo que los espacios de estacionamiento de vehículos. Incluso, un día antes del evento, mucha gente ya busca “ganar lugares” y se instalan y acampan en la zona baja del Camping Municipal, disponiendo de agua corriente, sanitarios, toma corriente para conectar un foco opara la pava eléctrica. Otros prefieren la comodidad en los servicios hoteleros o el alquiler de las cabañas del camping, único servicio que tiene un costo para el visitante. Alquilar este servicio supone una experiencia única de levantarse en la mañana y caminar unos pasos para meterse a la zona del Campo de Doma y Jineteada “Luís González” y al caer la tarde, disfrutar el espectáculo folklórico de primer nivel.

Datos policiales

Una de las características de éste evento, es vivir la tranquilidad de la seguridad pública. Primeramente, desde el ingreso, motos, automóviles, minubuses y otro tipo de vehículos, tiene espacios de estacionamiento gratuitos y seguros, controlados para tranquilidad del visitante. Esto permite que también en el despeje, la desconcentración sea ordenada.

El año pasado, el cálculo estimativo de visitantes, habría rondado cifras cercanas a poco más de 25 mil personas participando de las actividades del Día de la Tradición. Este año, sin embargo, los números hablan de por lo menos 10 mil personas más que asistieron a estas instalaciones para ser parte de una esta fecha especial del Día de la Tradición, con doma, jineteada, juegos y destrezas gauchas y uncierre musical de primer nivel, en un nuevo éxito, desde diversos aspectos.

