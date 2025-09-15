¿La Fiesta del Pomelo, una Celebración “Austera”? El desatino de las declaraciones de Fernández Patri

El diputado nacional, Ramiro Fernández Patri, generó controversia con sus recientes comentarios sobre la Fiesta Nacional del Pomelo, calificándola de “austera”, una afirmación que el periodista Fernando López puso en duda durante el programa ‘Una Cuestión de FEr’

Durante el programa radial “Una Cuestión de FEr”, el conductor analizó las declaraciones del diputado nacional Ramiro Fernández Patri, en relación con la reciente Fiesta del Pomelo en Formosa. La festividad, que según cifras oficiales atrajo a unas 180,000 personas, contó con la presencia de artistas de renombre como Nicky Nicole. No obstante, el periodista cuestionó la magnitud de esta cifra, sugiriendo que un número más realista podría ser de “30,000, 40,000 personas”.

López contextualizó la situación de Fernández Patri, quien no buscará la reelección y finaliza su mandato en diciembre. El periodista indicó que el diputado, “anda hablando con gente asegurando que le prometieron ser ministro de turismo otra vez”, y que sus comentarios sobre la fiesta podrían ser un intento de “hacer mérito para volver a ser ministro”. El conductor del programa, con un tono de ironía y benevolencia, expresó su deseo de entender la perspectiva del político, sugiriendo que “a veces cuando uno está mucho tiempo fuera de la provincia suele pifearle con los diagnósticos”.

La Contradicción del Pomelo: Importación frente a Producción Local

Las declaraciones de Fernández Patri no solo se centraron en el evento en sí, sino también en el significado económico del pomelo para la provincia. Según el político, “a través de la producción del pomelo se sintetiza la diversificación que logramos en toda la economía primaria de la provincia”.

Sin embargo, el periodista refutó esta afirmación con una cruda realidad: Formosa está importando pomelos. López explicó que la producción local es insuficiente para abastecer a la industria Litoral Citrus Formosa Alimento, ubicada en el parque industrial de la provincia. “Estamos importando pomelo desde Paraguay… y desde otras provincias”. Para mantener la operatividad de la planta, ya se han comprado “2,000 toneladas de pomelo”, con planes de importar “otras 2,000 más” y hasta considerar traer la fruta desde provincias como Entre Ríos y Corrientes.

El periodista señaló que, en ese sentido, la afirmación de Fernández Patri podría tener una ironía no intencionada: “el Pomelo hoy sintetiza la diversificación de la economía provincial… Que tenemos que traer de afuera para poder hacerla sobrevivir”.

“Con un Poco de Austeridad”: El Costo de la Fiesta

La parte más controversial de las declaraciones del diputado, según el periodista, fue su descripción del evento. Fernández Patri valoró el crecimiento de la fiesta y destacó que pudo concretarse “en un momento difícil de la Argentina”, a diferencia de otros festivales populares.

El diputado afirmó textualmente: “Con un poco de austeridad, concentrando todo en una noche con una grilla de artistas”.

Esta declaración desató la incredulidad de López, quien rápidamente señaló el elevado costo de la grilla de artistas, particularmente la presencia de Nicky Nicole. El periodista enfatizó que la artista tiene un costo mínimo de “u$s 100,000”, sin contar la logística y otros gastos asociados. El conductor concluyó, de manera contundente, que la afirmación del diputado de que la fiesta fue “austera” es insostenible.

El artículo concluyó cuestionando si las declaraciones de Fernández Patri son un simple error de juicio o un intento de congraciarse con el poder, en su supuesto afán de convertirse en ministro de turismo. El periodista, con una mezcla de crítica y resignación, cerró el análisis sugiriendo que el político, en su búsqueda de un nuevo cargo, está “hablando como si lo fuera” desde ya.