La FIFA dio a conocer los candidatos a ganar el premio Puskás al mejor gol del año

Se acerca el final del 2021 y comienzan a definirse los grandes premios individuales del fútbol mundial. Mientras que éste lunes se llevará a cabo la ceremonia de premiación organizada por la revista francesa France Football, en la que se conocerá al ganador del Balón de Oro, el próximo 17 de enero hará lo propio la FIFA con la entrega del The Best.

Este evento, que se realizará de forma virtual, entregará siete galardones distribuidos en distintas categorías. Además de los trofeos al mejor jugador, entrenador y arquero en las ramas masculinas y femeninas, también otorgará un premio al mejor gol del año, el Puskás.

A falta de 49 días para la tan ansiada jornada, la FIFA dio a conocer los candidatos que lucharán por hacerse con esa distinción. Once espectaculares goles de los que el público tendrá la oportunidad de elegir al más bonito.

Entre los nominados se encuentra el colombiano Luis Díaz, que a través de una excelente acrobacia abrió el marcador aquel 23 de junio del 2021 por la cuarta fecha de la Copa América ante los dueños de casa.

Una rabona del argentino Érik Lamela jugando para el Tottenham en un partido de Premier League frente al Arsenal correspondiente al 14 de marzo también estará disponible para votar, al igual que el increíble tanto del austriaco Valentino Lazaro, quien golpeó la pelota en el aire con el taco para poner el 4-3 final entre el Bayer 04 y el Borussia Mönchengladbach.

Este premio tiene la característica de reunir en un mismo espacio a hombres y mujeres. La ghanesa Sandra Owusu, la escocesa Caroline Weir y la mexicana Daniel Sánchez, tendrán la oportunidad de quedarse con el trofeo que conquistó el surcoreano Son Heung-min en el 2020.

Todos los candidatos

Luis Díaz (Colombia): Brasil – Colombia [CONMEBOL Copa América] (23 de junio de 2021)

Gauthier Hein (Francia): Chamois Niortais FC – AJ Auxerre [Ligue 2] (10 de abril de 2021)

Érik Lamela (Argentina): Arsenal FC – Tottenham Hotspur FC [Premier League] (14 de marzo de 2021)

Valentino Lazaro (Austria): Bayer 04 Leverkusen – Borussia VfL 1900 Mönchengladbach [Bundesliga] (8 de noviembre de 2020)

Riyad Mahrez (Argelia): Zimbabue v. Argelia [clasificatorio para la Copa Africana de Naciones de la CAF] (16 de noviembre de 2020)

Sandra Owusu-Ansah (Ghana): Kumasi Sports Academy Ladies FC – Supreme Ladies FC [Premier League femenina de Ghana] (8 de mayo de 2021)

Vangelis Pavlidis (Alemania): Willem II – Fortuna Sittard [Eredivisie] (16 de mayo de 2021)

Daniela Sánchez (México): Querétaro FC – Atlético de San Luis [Liga MX Femenil] (16 de enero de 2021)

Patrik Schick (República Checa): República Checa – Escocia [Eurocopa de la UEFA 2020] (14 de junio de 2021)

Mehdi Taremi (Irán): Chelsea FC – FC Porto [Liga de Campeones de la UEFA] (13 de abril de 2021)

Caroline Weir (Escocia): Manchester City WFC – Manchester United WFC [Superliga femenina inglesa] (12 de febrero de 2021)

Cabe señalar que los aficionados registrados en la página oficial de FIFA podrán votar por su favorito y sus votos tendrán el mismo peso que los del jurado internacional del organismo.

