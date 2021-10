La FIFA multó a Boca Juniors por irregularidades en el pase de Soldano: la cifra que deberá abonar

Compartir

La entidad de la Ribera tendrá que desembolsar una importante suma con un plazo de 30 días.

Franco Soldano se marchó de Boca a fines de junio de este año, cuando venció su segundo préstamo convenido entre el club argentino y Olympiakos de Grecia, dueño de su ficha. El delantero que fue cedido por un año durante la gestión de Gustavo Alfaro y pidió ser retenido por Miguel Ángel Russo en 2020 se alejó definitivamente de la Ribera porque la directiva no hizo uso de la opción de compra tasada en 5 millones de euros. Ahora la FIFA multó al Xeneize por irregularidades en su traspaso.

Según un comunicado firmado por el saudí Yasser Al Misehal, presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, en las oficinas de Brandsen 805 violaron algunos artículos del Reglamento respecto a la declaración de pagos en el TMS, ente que se encarga de regularizar las transferencias de jugadores entre los clubes.

La resolución especificó en tres puntos que: 1) Se declara al club CA Boca Juniors responsable de la violación de los artículos del Reglamento relacionados con el incumplimiento de la obligación de declarar pagos en el TMS; 2) Se condena al club CA Boca Juniors a pagar una multa por la cantidad de 10,000 CHF (francos suizos); y 3) La multa previamente citada deberá abonarse en los treinta (30) días siguientes a la notificación de la presente decisión.

Es decir que Boca Juniors tendrá que desembolsar en el plazo de un mes la cifra de 10.000 francos suizos, o sea unos 11.000 dólares (poco más de un millón de pesos) por la falta cometida durante la gestión de los préstamos de Soldano entre 2019 y 2020. Se mencionó que el cargo correspondiente a las cesiones se elevó a unos 700.000 dólares que iban a deducirse en caso de que se ejecutara la opción de compra, algo que finalmente no ocurrió. Es por esto que la FIFA entiende que al no haberse declarado estos montos (USD 400.000 por el primer préstamo y USD 300.000 por el segundo) ya que oficialmente figuraron como sin cargo, la directiva azul y oro infringió las normas.

En la actualidad, Soldano fue prestado al Fuenlabrada de la Segunda División de España: disputó 6 encuentros sobre los 9 que lleva disputados el equipo en la temporada y no convirtió goles. Los de la Comunidad de Madrid marchan en el séptimo lugar a 6 puntos de distancia del líder Almería.

Fue una semana un tanto turbulenta en las oficinas de la Bombonera, ya que además de que el Ministerio Público Fiscal decretara la clausura del estadio por irregularidades en el aforo en el encuentro contra Lanús que se llevó a cabo el sábado pasado, hubo novedades -negativas- por el caso del juvenil Santiago Ramos Mingo.

Finalmente el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas en inglés) desestimó el pedido de Boca Juniors contra el Barcelona por la contratación del futbolista de 19 años, quien tras un conflicto con el Xeneize en 2019 optó por marcharse al año siguiente hacia España para unirse al elenco catalán. Pese a la postura del equipo argentino, el organismo no sólo rechazó su reclamo sino que además le ordenó abonar los costos judiciales.

