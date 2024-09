La FIFA sancionó a Dibu Martínez, que se perderá dos partidos de las Eliminatorias

El castigo recae sobre el arquero por “comportamiento ofensivo” en los partidos de la Selección Argentina contra Chile y Colombia; la AFA manifestó su desacuerdo con la decisión.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este viernes la peor noticia para la Selección Argentina. La FIFA hizo efectiva su sanción sobre el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, por “comportamiento ofensivo y violación de los principios del juego limpio” en los partidos de la albiceleste frente a Chile y Colombia y el arquero estrella se perderá los próximos dos partidos del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que corresponden a fechas de Eliminatorias Sudamericanas.

Uno de los hechos más polémicos fue tras la derrota de Argentina frente a Colombia, cuando el Dibu le pegó un manotazo al equipo de cámaras de la transmisión oficial del partido. El camarógrafo, que manejaba una cámara modelo steady, cayó al piso tras el cachetazo. Tras la situación, Martínez enfrentó fuertes críticas en las redes sociales y también la desaprobación del camarógrafo, que dijo al diario colombiano El Tiempo que le daba “mucha rabia” la situación.

“Yo estoy trabajando, así como él lo estaba haciendo, él atajando y yo operando mi cámara, ni siquiera estaba jugando fútbol con él. Pero no le dije nada”, dijo en ese entonces. Esta conducta le costó al arquero parte de su sanción.

La otra fue durante el encuentro con Chile, cuando la selección aprovechó para exhibir el trofeo de la última Copa América y celebrar el bicampeonato.

Fue tras el triunfo que colocó el trofeo en su pelvis, de la misma forma que había hecho al ganar la copa en 2021 y lo que volvió a hacer al coronarse campeón del mundo y ganar el guante de oro en Qatar en 2022.

La AFA compartió el comunicado que realizó la FIFA ante los repetidos comportamientos del arquero que, según la institución, violaban su código disciplinario. “El futbolista, Sr. Damián Emiliano Martínez, es declarado responsable de su comportamiento ofensivo y su violación de los principios del juego limpio (art. 13 CDF) en relación con los partidos Argentina vs. Chile jugado el 5 de septiembre de 2024 y Argentina vs. Colombia disputado el 10 de septiembre de 2024 en el ámbito de la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026″, detallaron.

El artículo 13 del código disciplinario establece que se pueden imponer medidas disciplinarias a toda persona que viole las normas básicas de la conducta cívica, insulte a una persona, use un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva, adopte una conducta que desprestigie al fútbol o la FIFA y/o modifique la edad de los jugadores en los documentos de identidad que presenten. También especifica que se sancionará con al menos un partido o un periodo de tiempo adecuado por conducta antideportiva hacia un adversario o cualquier otra persona que no sea un oficial de partido.

“El demandado es suspendido por dos (2) partidos. Dicha suspensión se cumplirá durante el(los) próximo(s) partido(s) oficial(es) del equipo representativo de la Asociación del Fútbol Argentino de conformidad con el art. 69 CDF”, concluyeron. Tras el mensaje, la AFA incluyó su propia posición sobre la cuestión: “Cabe señalar que la Asociación del Fútbol Argentino se manifiesta absolutamente en desacuerdo con la decisión tomada por la comisión disciplinaria de la FIFA”.

Por estos motivos es que Martínez se perderá las fechas nueve y diez de las Eliminatorias Sudamericanas. Será la primera vez que el Dibu no custodie el arco argentino desde el amistoso de Argentina con Costa Rica en abril de este año.

El jugador no estará presente para el partido frente a Venezuela el jueves 10 de octubre en el estadio Monumental de Maturín ni contra Bolivia, donde jugará de local, en el Monumental. El DT Lionel Scaloni deberá afrontar el desafío de ver quien defenderá el arco nacional.

El comunicado

completo de la AFA

“A pesar de la defensa efectuada por el jugador y la Asociación del Fútbol Argentino, la Comisión Disciplinaria del ente rector del Fútbol Mundial tomó la siguiente decisión:

Cabe señalar que la Asociación del Fútbol Argentino se manifiesta absolutamente en desacuerdo con la decisión tomada por la comisión disciplinaria de la FIFA.”