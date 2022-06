La filosa ironía de María Becerra contra la China Suárez y Rusherking: «Nos fuimos mundiales»

Compartir

La cantante recibió un premio en Puerto Rico y en su discurso hizo alusión a la frase que su ex dijo al confirmar su romance con la actriz.

Mientras Rusherking y Eugenia La China Suárez pasan unos días de relax en México y disfrutan de su naciente amor, María Becerra disparó una fina ironía contra la pareja después de haber recibido un premio en Puerto Rico.

Este jueves, la artista conocida como La Nena de Argentina recibió un galardón en los premios Tu Música Urbano 2022, y reversionó la frase que su ex dijo en el momento de blanquear su relación con la actriz y mamá de Rufina, Magnolia y Amancio.

Al agradecer el premio como mejor Top Rising Star femenino en la isla boricua, Becerra dijo con su mejor sonrisa la siguiente frase: “Cambió mi vida, cambió mi carrera. Muchísimas gracias a todos por el recibimiento que le dieron a esta canción, nos fuimos realmente mundiales. Muchísimas gracias por todo el amor”.

Luego de que aparecieran las primeras imágenes entre la China Suárez y Rusher en el after party de los Martín Fierro, el músico habló de su relación. Y pese a que no quiso dar mayores precisiones al no confirmar ni desmentirlo, pronunció una sugestiva frase. “Prefiero mantener mi vida privada oculta”, respondió ante las cámaras de LAM, por América. “Soy un caballero, pero me fui mundial. Nada más voy a decir eso”, agregó el rapero describiendo su vínculo con la ex Casi Ángeles.

La China y Rusher están pasando unos románticos días de vacaciones en Playa del Carmen, uno de los lugares turísticos más visitados de México. Durante sus primeras horas allí hicieron publicaciones en los que hacían referencia a su estadía, pero recién más tarde comenzaron a publicaron románticas fotos y videos desde el exclusivo hotel all inclusive en el que se hospedan.

Música de fondo, habitación con vista al mar, hamaca paraguaya, un ambiente perfecto para disfrutar de unos días de vacaciones, sus primeras solos desde que blanquearon su relación, aquella que nació en España -en donde los dos estaban cumpliendo con compromisos laborales- y que siguió en Buenos Aires.

“Dicen que el paraíso no existe, ¿no? Mirá, papá, el paraíso fiscal”, escribió el músico a tono de broma sobre su estadía con paradisíacas playas. La actriz, por su parte, grabó a su novio caminando por el hotel y publicó el video con un divertido filtro en el que parece que Rusherking está en permanente movimiento, bailando. En tanto, le reclama que le devuelva su gorra, que él lleva puesta.

El cantante también posteó un romántico video en modo selfie en el que se lo ve junto a la China disfrutando de la noche mexicana. “Unos que andan chill”, escribió mientras ambos cerraban los ojos a la cámara.

La actriz planeó sus románticas vacaciones en medio de un fin de semana largo en Argentina y mientras sus hijos estaban con sus respectivos padres celebrando su día: Rufina, con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, con Benjamín Vicuña. Por caso, el actor chileno publicó fotos en sus redes sociales en las que se lo ve acompañado por sus hijos.

A diferencia de otros famosos que aprovechan sus redes sociales para hacer acuerdos comerciales, la pareja no mencionó la cadena de hoteles en la que se está hospedando. Es decir que en esta oportunidad no buscaron sacarle algún tipo de beneficio a los casi 10 millones de seguidores que acumulan entre ambas cuentas de Instagram.

