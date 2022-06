La filosa respuesta de la China Suárez a L-Gante sobre su carrera musical: «Cantaba antes de que vos nacieras»

Compartir

Elián Valenzuela volvió a la Argentina después de sus vacaciones familiares en Europa, y en el aeropuerto de Ezeiza lo esperaban varios móviles, además de sus fanáticos. Relajado y contento por el cariño con que lo reciben siempre, L-Gante respondió todas las preguntas del cronista de Socios del espectáculo (El Trece). Durante la charla hizo un comentario sobre el lanzamiento de Eugenia La China Suárez como cantante solista que no pasó desapercibido, y la ex Casi Ángeles le respondió con un contundente mensaje en las redes sociales.

Después de contar que pudo salir a pasear por el centro de Madrid con su pareja, Tamara Baéz, y su hija Jamaica, el creador de Cumbia 420 recalcó que tiene una excelente relación con Tini Stoessel, luego de los rumores sobre su participación en el show del Hipódromo de Palermo. “La China Suárez se está lanzando como solista, ¿hay chances de una colaboración?”, le consultaron. Con cierta sorpresa, contestó: “¡Uh! ¡La China Suárez! ¿Qué? ¿Está cantando?”.

El cronista hacía referencia a “El juego del amor”, el dueto de la también actriz con el artista cordobés Santiago Celli, que vio la luz a fines de abril. En Twitter los comentarios se centaron en la reacción del cantante cuando le preguntaron por un posible feat con la China, y ella misma se encargó de ponerle fin con un posteo dirigido al joven de 22 años.

“Querido ‘lgante’ cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba”, sentenció en un tuit. Y agregó: “Creo que hablaste al pedo, igual re bailo tus temas. Saludos cordiales”, disparó junto a un gif de un niño tirando un beso. También le dio un like al mensaje de una de sus seguidoras, que opinó: “Están ensañados, a cualquier persona le van a preguntar qué opina de lo que hace o deja de hacer Eugenia? ¡Mamita!”.

Cabe agregar que el músico también opinó sobre el noviazgo de Suárez y Rusherking, recientemente oficializado tras la declaración de amor del trapero cuando estuvo invitado el sábado en PH: Podemos hablar (Telefe). “Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”, confesó el cantante con cierta timidez. “¡Qué locura!, lo re engancharon”, opinó Elián con una sonrisa en referencia al video del after party de los Martín Fierro 2022 donde se vio a la pareja a los besos. Y aseguró: “Hay que hacerla bien, pero portarse mal”.

Después de que el exnovio de María Becerra asumiera frente a todos que está completamente enamorado de la ex Casi Ángeles, la China compartió en sus redes la primera foto de ambos acaramelados. Sus nombres se posicionaron en las tendencias de la red social del pajarito y una de las mayores críticas fue la diferencia de edad, por los ocho años que los distancian. Sin embargo, ambos contraatacaron en Twitter y se mantuvieron firmes en expresar su felicidad por el incipiente romance que comenzó luego de aquel flechazo en una fiesta.

“Vivan como quieran. Les van a romper las pelotas igual. Feliz domingo”, escribió la actriz. Por su parte, el joven oriundo de Santiago del Estero sostuvo: “Quién se cree la gente para opinar quién puede estar con quién, sean felices y déjense de romper los huevos. ¡Que bien ver a todos mis amigos felices!”.

