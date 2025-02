La fiscal que liberó a uno de los adolescentes que mató a Kim fue propuesta para ser jueza de Cámara

Kim Gómez (7) murió este martes por la noche tras ser arrastrada por más de 10 cuadras en la rueda del auto que le robaron a su mamá. Por el crimen hay dos adolescentes de 14 y 17 años apresados y acusados de homicidio. El mayor había sido detenido y liberado el 1° de febrero pasado. Fue la fiscal Sabrina Cladera quien decidió entregarlo a sus padres esa vez, la misma que había recibido una propuesta para ser jueza de la Cámara de Apelaciones.

Así se lo confirmaron fuentes del caso a Infobae. “Es correcto. Fue postulada”, contestaron ante la consulta de este medio. Incluso, en la página del Consejo de la Magistratura figura esa información, que es material público y que este medio reproduce en esta nota.

El adolescente de 17 años, detenido por el crimen de Kim, ese 1° de febrero había cometido un robo automotor utilizando la misma modalidad con la que este martes atacó a la mamá de la nena y se llevó el coche junto a su cómplice inimputable con la niña en su interior.

Como consecuencia de ese intento de robo de principios de febrero, el ahora detenido fue llevado a una seccional de la Policía Bonaerense.

En esa ocasión, debido a su edad —cumplió 17 años en diciembre—, fue liberado y entregado a sus padres, ya que la fiscal Cladera no solicitó su detención.

El hecho por el cual fue liberado ocurrió en calle 61, entre 14 y 15, también en la capital bonaerense. En ese lugar, el sospechoso del crimen de Kim junto a otros tres adolescentes, de 14, 15 y 16 años, asaltó a una joven de 20.

Al conocerse el antecedente policial, la senadora María Florencia Arietto cuestionó a la fiscal que intervino en la liberación del menor de 17 años, y recordó la existencia de un proyecto para designarla jueza.

En su perfil de la red social X (ex Twitter), Arietto indicó: “Sabrina Cladera se llama la fiscal de menores que interviene en la causa del asesinato de Kim. Mandó a la casa al de 14 años. Está propuesta por Axel Kicillof para ascender a la Cámara de Apelaciones. La casta bonaerense elige estos jueces y fiscales pro chorro”.

Se equivocó en su posteo la senadora porque no es Cladera la fiscal que interviene en el caso del crimen de Kim, sino que se trata de Carmen Ibarra, de la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil 3 de La Plata. Y, al menos, hasta donde consta, Cladera no “mandó a la casa al de 14 años” sino al de 17. Sí está en lo cierto de que fue considerada para un ascenso.

Este jueves, Arietto corrigió uno de sus errores y a la vez redobló la apuesta. Y publicó: “La fiscal Sabrina Cladera, quien dejó libre al menor de 17 años que asesinó a Kim, fue nombrada en 2018 como Fiscal por Vidal y ahora promovida a camarista por Kicillof. Nosotros denunciamos estos pactos en el Senado. Ni bola nos dieron porque la casta funciona así“.

En el expediente que se encuentra en estudio en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara del Senado de la Provincia de Buenos Aires, se detalla que fue ingresado el pasado 21 de noviembre de 2024 y tiene como autor al Poder Ejecutivo provincial.

En el sitio web del Senado figura que la presentación indica que se “solicita prestación de acuerdo para designar jueza de Cámara de Apelaciones y Garantías en lo penal del departamento judicial La Plata a la Dra. Sabrina Cladera”. Si bien existe el pedido, no se registraron avances.

Cómo fue el primer robo

Según la denuncia de la víctima, los asaltantes estaban armados y la obligaron a descender de su Ford Ka blanco, en el que luego huyeron.

Más tarde, agentes del Comando de Patrullas de La Plata localizaron el vehículo en Calle 29 y 86 con varios ocupantes en su interior. Al notar la presencia policial, los sospechosos aceleraron para intentar escapar.

Los policías hicieron sonar las sirenas para que el vehículo se detuviera, pero el conductor continuó la fuga, lo que dio inicio a una breve persecución.

Los agentes lograron interceptar el automóvil en Calles 152 y 84, donde hicieron descender a los ocupantes y constataron que se trataba de un grupo de menores de edad.

Mientras tanto, la propietaria del Ford Ka blanco estaba radicando la denuncia en la Comisaría 9ª de La Plata. Tras conocerse el crimen de Kim Gómez, Martina, la víctima del primer robo recordó que estaba en el interior de su auto, sobre calle 61, entre 14 y 15, cuando uno de los delincuentes le abrió la puerta del conductor, igual que le hicieron a la mamá de la nena asesinada.

“Tenía el auto en marcha, porque ya pensaba en salir. Agarré el teléfono dos minutos cuando veo que se están acercando los menores”, describió.

“Me resistí al principio, no me estaban apuntando”, contó la joven al señalar que no estaban armados, pero que luego fingieron tener un arma, con la intención de asustarla y que se bajara del auto. Después de que forcejearan, Martina relató en un diálogo con TN que, finalmente, salió del auto y le pidió ayuda a una familia que se encontraba cerca.