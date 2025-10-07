La fiscalía dictaminó que corresponde que Karen Reichardt encabece la boleta de La Libertad Avanza y no Santilli

a fiscal federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó hoy que corresponde que sea Karen Reichardt quien encabece en ese distrito la lista de candidatos a diputados de la Alianza La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert.

El oficialismo, en cambio, pidió que fuera Diego Santilli, que ocupaba el tercer lugar en la nómina, quien ascendiera al primero. Será ahora el juez Alejo Ramos Padilla quien resuelva.

La fiscal advirtió que el legislador recurrió a acciones afirmativas para garantizar la representación política de las mujeres y que la paridad que se impuso con ese objetivo nunca puede tomarse como una pauta que perjudique al grupo que se busca proteger.

Según Roteta, Reichardt debe subir del segundo al primer lugar y, de ahí en más, debe continuar el corrimiento ascendente del resto de la lista.

El Gobierno, en cambio, en su presentación de este lunes sostuvo que Reichardt debe ser desplazada por Santilli con el argumento de que el decreto 171/2019 establece que en caso de que un candidato deba ser reemplazado por renuncia, muerte, incapacidad o inhabilitación, cubrirá su lugar “la persona del mismo género que le sigue en la lista”. La letra del decreto es clara, afirman los libertarios.

Pero la fiscal Roteta advirtió que hacer lugar al pedido de LLA implicaría desconocer el objetivo de las acciones afirmativas dispuestas por los legisladores para revertir situaciones de desigualdad estructural de las mujeres en la participación política en relación con los cargos electivos.

Según Roteta, una interpretación armónica de las normas impide poner a Santilli en el primer lugar de la lista.

Las otras renuncias

Cuando el oficialismo dio cuenta en la justicia electoral de la dimisión de Espert informó que otras dos candidatas (las dos, mujeres) habían renunciado a sus cargos. Ellas son Lucía Bernardoni (tenía el lugar 34 en la nómina) y María Gobea, que era la quinta suplente.

Ninguna de las dos tenía chances de ser diputada. Pero LLA usó estas renuncias para sostener que si no encabezaba Santilli la nómina, sí o sí quedarían “dos candidatos del mismo género” en orden consecutivo “luego de operados los corrimientos necesarios”.

El oficialismo aludió al artículo 60 bis del Código Nacional Electoral, que dice que las listas “deben integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente”.

La fiscal no hizo lugar hoy a ese argumento. Habló de esas renuncias como “repentinas y casuales” y destacó que sus textos eran “llamativamente” idénticos. “Con esta situación se pretende condicionar la alternancia en sentido estricto, a menos que se haga lugar a la petición de la alianza en los términos en que se formuló”, explicó Roteta, que nada más dijo sobre estas renuncias puntuales.

En su dictamen, la fiscal citó un voto de 2019 del camarista electoral Alberto Dalla Vía, que advirtió que no deben aplicarse de forma descontextualizada las pautas de sustitución por personas del mismo género.

La fiscal recordó además un dictamen de 2024 de la Fiscalía Nacional Electoral en el caso “Nora, Dalila Verónica y otros c/Garramuño, Ricardo Juan y otro s/amparo”. En ese caso se advirtió que las normas que buscan fomentar la participación de las mujeres no pueden provocar una “regresión” para los derechos que pretende promover y expandir.

El dictamen de Roteta no es de seguimiento obligatorio para el juez Ramos Padilla. Lo que decida él, después, podrá ser revisado por la Cámara Nacional Electoral, máxima autoridad de los comicios.

La Cámara registra un antecedente en que aplicó un criterio similar al que sostuvo hoy Roteta. El precedente de Lucila Crexell es un caso que llegó a la Corte. Ella era segunda candidata a senadora nacional por Neuquén y ante la muerte del primer postulante, Horacio Quiroga, se dispuso que lo reemplazara el primer suplente, Pablo Cervi (en las listas de senadores solo hay dos candidatos titulares), pero la Cámara Nacional Electoral revirtió esta decisión y la Corte dejó firme aquel fallo. En primer lugar, la Cámara dijo que se estaba desplazando a una titular por un suplente. Ese fue el argumento central del fallo, pero en sus argumentos además advirtió que poner al hombre primero iría en contra del espíritu de la ley de paridad de género.