La FIVB lanza fondo de apoyo de atención de los atletas

La FIVB lanzó su fondo de Apoyo de ayuda a los Atletas para brindar asistencia a corto plazo a jugadores profesionales de voleibol y voleibol de playa que se han visto afectados financieramente por la pandemia mundial de coronavirus.

Una iniciativa del Presidente de la FIVB, Ary S. Graça F ° y la Comisión de Atletas de la FIVB, aprobada por el Comité Ejecutivo de la FIVB, ofrecerá apoyo a aquellos atletas que se encuentran en dificultades financieras debido a la postergación y cancelación de los eventos de la FIVB. El fondo de apoyo de los atletas está dirigido a aquellos que actualmente no pueden pagar las necesidades básicas, incluidos, entre otros, alimentos, cuidado familiar y vivienda. A la luz de la naturaleza global de la situación actual, toda la asistencia se determinará mediante un análisis exhaustivo de cada caso individual.

Con el fin de garantizar que el fondo de Apoyo de los Atletas se distribuya de manera justa, el proceso de solicitud en línea será transparente y estará dirigido por un Equipo de Trabajo dedicado, que incluye el liderazgo de la FIVB, la Comisión de Atletas de la FIVB y el Equipo de la FIVB.

Este grupo de trabajo será responsable de evaluar las solicitudes, realizar verificaciones de elegibilidad y garantizar que este fondo asista a aquellos que actualmente no pueden satisfacer sus necesidades básicas.

Los atletas que soliciten el fondo de ayuda de los atletas de la FIVB deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos para que su solicitud sea considerada para una evaluación adicional.

Los criterios de elegibilidad incluyen, entre otros, estar claros de las sanciones a nivel internacional y nacional, no tener violaciones de las normas antidopaje y haber participado en el número mínimo requerido de eventos de la FIVB durante la temporada 2018-2019 junto con varios otros requisitos.

Además, en consideración de la actual crisis mundial de coronavirus, y para permitir a los atletas un tiempo adecuado para solicitar financiación, las solicitudes permanecerán abiertas durante un período de un mes desde el 26 de mayo de 2020 hasta el 23 de junio de 2020.

El presidente de la FIVB, Ary S. Graça Fᵒ, dijo: “La FIVB comprende cuánto tiempo y dedicación dedica cada jugador de voleibol y voleibol de playa a nuestro deporte. Son el corazón y el alma del voleibol, y sin ellos nuestro deporte no sería el éxito mundial que es. También entendemos perfectamente que, para algunos, la postergación o cancelación necesaria de los eventos de la FIVB habrá tenido un impacto significativo en sus vidas cotidianas. Por lo tanto, es responsabilidad de la FIVB continuar apoyándolos en todo lo que podamos, y es por eso que se creó el fondo de Apoyo de los Atletas. Con la ayuda de la Comisión de Atletas de la FIVB y una Fuerza de Tarea dedicada, nos aseguraremos de que este fondo vaya a aquellos que realmente lo necesitan durante este tiempo, y ayudaremos a nuestros atletas a concentrarse en mantenerse seguros y saludables”.

El presidente de la Comisión de Atletas de la FIVB Gilberto “Giba” Amauri de Godoy Filho dijo:

“La Comisión de Atletas de la FIVB sirve como un enlace esencial entre los jugadores y la FIVB. Este enlace es increíblemente importante, especialmente durante estos tiempos difíciles cuando los atletas, como muchos otros, no han podido trabajar. Hemos desempeñado un papel clave en la creación del fondo de Apoyo de los Atletas, y estoy increíblemente feliz de que podamos tener una comunicación tan abierta y honesta con la FIVB. Ahora, habiendo escuchado las voces de nuestros atletas, podemos ofrecerles una mano amiga y continuaremos apoyándolos durante este período”.

Miembro de la Comisión de Atletas de la FIVB y actual jugadora de voleibol de playa Madelein Meppelink dijo: “Los jugadores de voleibol y voleibol de playa dan mucho a nuestro deporte. Desde entrenar increíblemente duro hasta dar todo en la cancha, este deporte es tanto nuestra pasión como nuestro medio de vida. Es sorprendente ver que la FIVB busca continuamente ayudarnos tanto dentro como fuera de la cancha. Sé que, para muchos de mis compañeros atletas, el fondo de Apoyo de los Atletas será una iniciativa vital que ayudará enormemente durante estos tiempos oscuros”.