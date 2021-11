La formoseña Camila Brignole beauty & spa lanzó su línea de maquillaje

Compartir

Camila Brignole es una joven empresaria fundadora de su propia línea de maquillaje y cadena de spa, oriunda de la provincia de Formosa, Argentina. Madre de un niño de 9 años, y profesional del mundo de la belleza, en cosmetología, cosmiatria, estética corporal y en belleza de cejas y pestañas.

-¿De dónde nació la idea de este producto?

Esta idea nació con el objetivo de crear una opción diferente en el mercado del maquillaje ofreciendo a las mujeres, productos que además de maquillar sean una opción saludable para ellas, son libre de crueldad animal, hipoalergénicos, veganos, controlados y aprobados por los rigurosos exámenes de ANMAT, con componentes activos en sus fórmulas, ofreciendo ese “plus” de calidad y bienestar que la piel necesita. Quiero comunicar a través de mis productos, que la salud es el pilar fundamental de la belleza y el maquillaje debe ser una herramienta para embellecernos, sin maltratar ni descuidar nuestra piel.

-¿Cómo lograste lanzar tu producto en Argentina siendo de Formosa?

Hoy en día la tecnología nos permite tener un alcance ilimitado para todo lo que nos propongamos, es cuestión de decisión y constancia. Creo que nacer en el interior del país puede influir o hacer una tarea un poco más complicada la distancia, pero no es una limitación para poder crecer, solamente es necesario poder salir de la zona de confort para poder encontrar mejores oportunidades.

-¿Cuáles son las metas que te propusiste y lograste?

La primer meta que tuve fue poder crear un espacio de servicios de belleza integral. Era muy habitual que existan muchos lugares de servicios de belleza pero cada local solamente abarcaba un rubro o especialización, o una área en particular, y pensé sobre todo en las mujeres profesionales, emprendedoras y empresarias que tienen una vida agitada, en las madres que tienen el roll más importante y demandante de cuidar de sus hijos 24/7, con poco tiempo disponible pero que aun así le prestan atención a su imagen y su estética personal, cuáles son las necesidades que posee esta mujer? Necesita ahorrar tiempo, evitar tránsito para movilizarse de un lugar a otro, tiene una agenda apretada y necesita soluciones prácticas. Es por ello que plantee una estructura de negocio en mi spa en donde estas mujeres puedan encontrar todos los servicios de belleza y relajación en un solo lugar. Brindamos una solución integral para estas mujeres.

La segunda meta, fue poder crear mi propia marca de cosméticos, este logro fue reciente, pero puedo decir que ya es una meta cumplida, y ahora estoy enfocada en que la gente pueda vivir la experiencia de usarlos y disfrutarlos.

¿Cuáles son tus expectativas?

Mis expectativas son poder estar en la conciencia de las mujeres y de las personas que son consumidoras de spa y de productos de belleza, como una opción segura, confiable y de buena calidad, hacerme conocer aquí como profesional, poder facilitar a mis clientas una experiencia única de cuidados en un lugar confortable y suntuoso.

¿Qué objetivos tienes para el próximo año?

Para el año próximo estoy proyectando ampliar mi local de Formosa, para que sea mi cede central y poder tener un centro de capacitación en servicios de belleza, y sumar un espacio social con servicios de coffe, lunch&bar logrando darle el toque integral del abanico de necesidades que debo cubrir de mis clientas.

¿Cuáles son los productos que disponen actualmente? ¿Se vienen novedades?

En este momento contamos con esmaltes y labiales en una gran variedad de colores, y estamos a un mes de lanzar nuevos productos completando la línea de cuidados de uñas, con tratamientos, quitaesmaltes con una formula fortalecedora, una base de esmaltes que cuenta con 8 beneficios, top coat de secado rápido, con el cual los esmaltes potencian su gran durabilidad y su secado rápido, lip gloss en varias tonalidades, y más tonos de labiales, los cuales cuentan con ácido hialuronico en su fórmula, optimizando la humectación del labio a la vez de maquillarlo. Estamos con muchos preparativos porque esto comenzó, y estamos creciendo rápido lo cual nos da la posibilidad de poder sumar más productos con el paso del tiempo y brindar más opciones a nuestros consumidores.

¿Hay alguna frase o palabra que te defina? ¿Cuál?

Sí, me siento muy identificada con una frase de una de las mujeres que admiro “Una chica buena conoce sus límites, una mujer inteligente sabe que no tiene ninguno” Marilyn Monroe, adoro esta frase porque siento que habla de poder exteriorizar esa fuerza femenina que llevamos dentro y romper estereotipos anticuados, en donde la mujer moderna ya no se siente identificada. Hoy las mujeres tenemos el poder de lograr todo lo que soñamos, pero aún estamos cambiando y evolucionando como sociedad, y este lugar ganado debe ser afianzado. Las mujeres profesionales, empresarias, emprendedoras, trabajadoras, son mi inspiración en todo lo que hago, y siento que cada una de ellas tuvo la valentía suficiente de hacerse lugar, la pisca de rebeldía justa para no dejarse avasallar, son mujeres poderosas que toman su lugar en el mundo sabiendo lo que quieren. Todavía en pleno año 2021 se vive en diferentes medidas según el lugar del mundo en el que estés, pero todavía existen, diferencias sexistas en los planos laborales y sociales, y pienso que el empoderamiento que tengamos las mujeres de hoy, puede garantizar la igualdad de las mujeres en el futuro.

¿Quiénes somos?

Camila Brignole beauty &spa es una empresa dedicada a los servicios y productos de belleza, con presencia en Argentina y Paraguay, comprometidos con el bienestar y con potenciar la belleza de nuestros clientes.

Nos apasionamos por brindar a las personas un lugar en donde van a poder nutrir y potenciar su autoestima, confianza, bienestar, belleza y relajación, teniendo en un mismo espacio todos los servicios de belleza y bienestar de forma integral, cubriendo las necesidades que se puedan presentar en cuanto a comodidad y consumo.

Evolucionar de ser una empresa de servicios y productos de belleza, a ser un producto de status social y calidad de vida, generando el habito del cuidado personal y el amor propio en las personas.

Productos

Servicios de belleza:

Peluquería, Depilación (laser y tradicional), tratamientos faciales y corporales, cuidado de manos y pies, Beauty eyes (belleza de pestañas y cejas)

-Productos de marca propia:

Labiales, esmaltes, quitaesmalte, Lip gloss, tratamientos de uñas, base y top coat.

Alquiler de equipos profesionales de belleza de última tecnología para otros gabinetes y profesionales del mundo de la estética.

Los salones se encuentran ubicados en Formosa, Argentina. Hipolito Yrigoyen 234 y en Asuncion, Paraguay. Haussler 4656

