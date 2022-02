La Fórmula 1 también se planta contra la invasión rusa y cancela el GP de Sochi

Compartir

La carrera estaba prevista para el domingo 25 de septiembre pero no se disputaría, en caso que el conflicto siga escalando. Incluso la FIA había dejado este jueves de vender entradas para el GP de Rusia de Fórmula 1 en Sochi.

La Fórmula 1 hizo oficial este viernes la cancelación del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, decimoséptima carrera de la temporada que debía disputarse el domingo 25 de septiembre en el circuito de Sochi. Tras el ataque de Rusia a Ucrania y el inicio del conflicto bélico, la FIA decidió que no se disputará la carrera para la que ya se habían dejado de vender entradas este jueves.

Pilotos como Sebastian Vettel, que ya había anunciado que en caso de que se disputará el Gran Premio no acudiría a Sochi, o Fernando Alonso se habían posicionado en contra de la misma y de que el Mundial acudiera a un país en guerra. La carrera podría ser sustituida por el GP de Turquía que tendría lugar en Estambul.

Así lo comunicó la FIA a través de una nota oficial: «El mundo de la Fórmula 1 visita países de todo el mundo con el objetivo de acercar a la gente. Estamos siendo testigos con tristeza de lo que está pasando en Ucrania y esperamos que la situación actual se resuelva pacíficamente. El jueves por la noche, la Fórmula 1, la FIA y los equipos discutieron la posición de nuestro deporte y la conclusión, incluida la opinión de todas las partes interesadas, es que es imposible correr el Gran Premio de Rusia en las circunstancias actuales» y esto último es clave: no se lo cancela, se lo suspende provisoriamente. Tal vez, si la situción entre los países enfrentados se calma o finaliza, se dé marcha atrás y se termine corriendo en Sochi.

Vale recordar que la guerra entre Rusia y Ucrania ya se cobró una víctima en la Fórmula 1: el equipo Haas, en serio peligro de desaparición. La escuadra estadounidense está sustentada por la aportación económica de Uralkali, una de las más importantes industrias químicas del mundo que gozan prácticamente del monopolio completo del nitrato de amonio, un fertilizante para grandes extensiones agrícolas. El dueño es Dmitry Mazepin, magnate, filántropo, empresario y político ruso, que además de ser padre de Nikita Mazepin, es gran amigo del mismísimo Vladimir Putin. Es por eso que en este contexto, la escuadra americana ha anunciado que este viernes saldrán a rodar a los test de pretemporada que se están celebrando en Montmeló sin las pegatinas del patrocinador. No es un asunto menor. La supervivencia económica de Haas depende en buena medida de la aportación de los Mazepin, por lo que sin ese dinero tendrán harto complicado seguir adelante.

