La Fórmula1 llega a Londres: gran apertura de la temporada 2025 en el O2 Arena

Se viene el gran espectáculo apertura de la Máxima que, por primera vez, llevará todos sus autos y pilotos a un estadio en Londres.

La cuenta regresiva va de la mano con la ansiedad y cuenta en poco más de un mes el inicio del calendario de la Fórmula 1, que dispondrá de su primera carrera el domingo 16 de marzo en el circuito de Melbourne, Australia. Hasta allí viajará Franco Colapinto como parte del equipo Alpine, cumpliendo el rol de reserva y listo para cuando lo llamen para subirse a una butaca.

Antes, para que la espera meta un paréntesis, y celebrando su 75° aniversario, la Máxima hará una inédita presentación de equipos y autos, todos juntos en un estadio. Cada escudería tendrá una presentación contando detalles -no todos, claro- de los autos y mostrando algunas cartas.

Esa reunión se producirá independientemente de que cada escudería decida presentar sus autos individualmente, como suele suceder, en sede y día a elegir. Sin embargo, la FIA ordenó a los equipos no mostrar el 100% de sus nuevos coches antes de que lo haga la F1 oficialmente.

El día elegido es el martes 18 de febrero en el estadio techado O2 Arena de Londres, donde se suelen organizar eventos deportivos y hasta recitales de bandas importantes, como U2 por ejemplo. Cada escudería dispondrá de siete minutos para mostrar los autos con sus nuevos aspectos antes de encarar los los entrenamientos oficiales de pretemporada -algunos, como Ferrari, ya están rodando-, del 26 al 28 próximos en Baréin.

La diferencia con las presentaciones individuales (la de Williams será el 14; Ferrari lo hará el 19; Mercedes, el 24; Alpine no anunció su fecha) es que se revelarán los colores y patrocinios que lucirán definitivamente los autos para esta temporada, con el agregado de que estará todos en un mismo lugar y momento.

El orden de las exposiciones será el de la clasificación del campeonato de constructores de la temporada pasada en sentido inverso, por lo cual el primero en mostrar su flamante decoración será Sauber, al que seguirán Williams, RB, Haas y Alpine (quinto), el equipo de Colapinto. Completarán: Aston Martin, Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren.

El evento contará con videos, entrevistas a los pilotos y directores de equipo y shows musicales entre los diferentes lanzamientos. Las entradas se pusieron en venta el 15 de noviembre, y se agotaron en 15 minutos. Sus valores iban de 72 a 140 dólares.