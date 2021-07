La foto de Fede Bal después de haber adelgazado 14 kilos: “No hay excusas”

Compartir

El actor compartió una imagen de su entrenamiento. Hace un tiempo contó que quería cambiar sus hábitos y se propuso bajar 20 kilos en total.

Fede Bal compartió con sus más de dos millones de seguidores en las rede sociales una foto en la que se lo ve entrenando, con 14 kilos menos, luego de haber comenzado a hacer ejercicio y cambiar su alimentación. “No hay excusas”, aseguró el ex participante de Masterchef Celebrity.

“Ni frío. Ni mucho calor. Ni el ‘no tengo tiempo’. No hay excusas cuando uno elige cuidarse la salud y verse bien. 14 kg menos y un enorme amor y cuidado por mi bienestar, tanto físico como mental. Salud, paz interior y gratitud”, escribió con una foto suya en la que se lo ve con ropa deportiva negra en el medio de una ruta, luego de haber corrido.

Su posteo obtuvo miles de “Me gusta” y comentarios, entre ellos el de su mamá Carmen Barbieri que puso emojis de caras con corazones, y colegas como sus ex compañeros de Masterchef Celebrity Nacho Sureda y Roberto Moldavsky que lo alentaron: “Vamos claro que sí, es por ahí Bro” y “Qué bien, estás bombón”. Georgina Barbarossa puso dibujos de brazos haciendo fuerza.

A principios del año pasado los médicos le detectaron al actor cáncer en el intestino. Seis meses después, luego del tratamiento, anunció: “¡Hola! Quería contarles con mucha emoción las buenas nuevas. Mis últimos estudios muestran que ya no está el tumor que tenía en el intestino. Quiere decir que el tratamiento funcionó, y que soy parte de ese preciado 30% de probabilidades de curarme sin operarme. Resumiendo: ME CURE”.

En ese momento, aprovechó su visibilidad para dar un consejo: “Háganse los estudios. Si sos joven, si tenés 20 años no es una locura hacerte estudios. Tenés que hacerte estudios de sangre. Tenés que hacerte estudios como me acabo de hacer. Si tenés papás o abuelos que tuvieron problemas como este es más propenso que te suceda. Así que cuidemos la salud, que es lo más importante que tenemos”.

Hace unos meses contó en sus redes sociales que volvería a entrenar para volver a su peso habitual. “Me enfermé, me relajé y engordé por el tratamiento y mi descuido casi 20 kilos. Ya no más. Día 25 de este entrenamiento a cargo de Federico Devesa y ya los cambios se empiezan a notar. Preparándome para algo grande que se viene, con más de 5 kilos menos me siento más sano, feliz y por sobre todo volviendo a quererme; y a verme bien. Esfuerzo, constancia y levantándome 6 am de lunes a viernes, sin excusas”.

Tras ser una de las figuras de la primera edición del programa conducido por Santiago del Moro, el ex Bailando fue convocado por Telefe para conducir la versión digital, Masterchef After Hour. Pero además participó de las primeras emisiones de la segunda entrega del reality, en reemplazo de su mamá, que en ese momento estaba internada en la clínica Zabala por una complicación en su cuadro de coronavirus.

Actualmente, Fede está soltero, luego de que en marzo se conociera su ruptura de Sofía Aldrey. “Sí, estamos separados. Pero no voy a hablar demasiado. Sólo pensamos que es la mejor decisión”, dijo en aquél entonces. Sin embargo, dejó en claro que no la estaba pasando nada bien frente a esta situación. “Estoy muy triste, muy angustiado”, reconoció el actor. Ella, por su parte, respondió la consulta de este medio sobre la veracidad de los rumores que daban cuenta de separación diciendo: “Sí, sí, es así”. Incluso ella habí sido parte fundamental en su recuperación, luego de acompañarlo constantemente durante su tratamiento.

