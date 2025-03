La foto de Mauro Icardi y la China Suárez en un cumpleaños familiar

El jueves por la noche, la China Suárez y Mauro Icardi compartieron un momento de pura conexión familiar. Desde que hicieron formal su relación en las redes sociales algunos meses atrás, se mostraron más que felices en la intimidad de la mansión que compró el futbolista en un exclusivo barrio de Nordelta, sin embargo, son contados los momentos que compartieron de sus respectivas familias.

Fue tan solo en una ocasión, cuando viajaron a Rosario a conocer a la familia del delantero del Galatasaray. En esa ocasión subieron un par de fotos en sus redes sociales marcando el emotivo momento, ahora se suma un nuevo capítulo a esta rama de la historia familiar. Agustín, el hermano mayor de la actriz, cumplió años y lo celebró en un restaurante de comida japonesa rodeado de sus afectos más cercanos.

Entre los invitados estuvieron la familia de Paula Fukuhara, su esposa y madre de su hija Mimi, Juanma Cativa, el peluquero de Eugenia, la actriz de Casi Ángeles, Icardi y los tres hijos de la actriz. En la fotografía que compartió Suárez en sus historias de Instagram se puede ver al grupo al completo: “Feliz cumpleaños”, escribió en japonés.

Mauro tiene una gran sonrisa, una de sus manos está en el hombro de su novia, a la que se ve completamente feliz de estar en la reunión familiar. Junto a ella está su hija Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, y Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré, se encuentra en el centro de la foto con una niña en brazos.

Cabe recordar que desde que la relación entre ellos dos se volvió el centro de atención en las redes sociales y, a causa de las diferentes cuestiones legales que están atravesando, Cabré tomó la decisión de proteger a su única hija, razón por la cual se la llevó a la costa atlántica mientras estaba haciendo la temporada y luego se la llevó unas semanas a Japón, donde él corrió la maratón de la ciudad.

Por su parte, el delantero no subió nada del festejo familiar del que fue parte en la noche del jueves, no es menor recordar que él con su familia tenía una relación distante a causa, según él, de Wanda Nara y su vínculo con Eugenia fue el causante de un nuevo acercamiento con su papá y hermanos en Rosario. Este cambio de actitud con respecto a lo que comparten en las redes se dio luego de que se conociera un video de la tarde ensamblada que tuvieron en una plaza en el barrio de Palermo.

En Puro Show (El Trece) mostraron al futbolista y la actriz en una plaza del barrio de Palermo con el menor de los hijos de Suárez, que formó parte de una actividad post colegio. Ambos, con un look completamente relajado, se sentaron al pie de un árbol, con la mirada puesta en el niño que jugaba con sus amigos y compañeros de colegio.

A causa de la diferencia de horario en la salida del colegio, la niñera de Eugenia llegó un poco más tarde con Magnolia, la otra hija de la China con Benjamín. Al estar la familia ensamblada casi al completo, disfrutaron de la tarde juntos y en la filmación se pudo ver a Amancio acercándose a Icardi con una pelota en la mano, un claro gesto de buena onda con los pequeños.

Según contaron en el programa conducido por Pampito y Matías Vázquez, la pareja se mostró simpática con las personas que se acercaron para tomarse fotografías o simplemente para saludar. Una vez terminada la actividad partieron rumbo al auto, que estaba estacionado frente a la plaza.