La foto editada de José Luis Rodríguez el “Puma” junto a Jennifer López que causó polémica

José Luis Rodríguez “El Puma” compartió una imagen que pronto generó más de una reacción. El cantante venezolano publicó un fotomontaje en el que aparece al lado de la cantante Jennifer López durante la inauguración de mandato del nuevo presidente estadounidense, Joe Biden.

“El Puma” intervino la imagen de la cantante y colocó su rostro sobre la del hombre que la escoltó durante el evento presidencial, por lo que vimos al artista venezolano llevar a la “Diva del Bronx” del brazo, mientras era fotografiada por la prensa.

“Orgulloso, Jennifer López, Dios bendiga a América”, escribió Rodríguez desde su cuenta oficial de Instagram para celebrar la presentación de la también actriz y mostrar el apoyo a la llegada del demócrata a la Casa Blanca, algo que para él y muchos habitantes estadounidenses significa una nueva oportunidad para la nación.

José Luis Rodríguez también compartió a través de la red social una serie de videos de la inauguración de ayer. Especialmente de su parte favorita: cuando Jennifer López interpretó los temas “American the Beautiful”, compuesto por Woody Guthrie, y “This land is your land”, mientras lució un elegante atuendo color blanco.

En el espectáculo montado frente al Capitolio en Washington, D.C., la “Diva del Bronx” hizo historia cuando habló, por primera vez en un evento de este tipo, en español: “Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”, dijo la cantante en un emotivo mensaje.

El fotomontaje causó toda clase de reacciones. Los usuarios destacaron que se divirtieron con la publicación del actor, pero también abundaron los comentarios hechos para recordar la postura política de sus hijas, Lilibeth y Liliana Morillo.

“Las Morillos deben estar echando espuma por la boca” y “A tus hijas no les gusta esta foto”, fueron algunos de los comentarios que hicieron un par de usuarios de la plataforma digital en la publicación.

Y es que las hijas que procreó el artista venezolano con la cantante Lila Morillo son abiertamente pro-Trump. Incluso, la actriz y Tv Host Liliana Rodríguez Morillo trabaja activamente ofreciendo entrevistas “sobre el mejor y más magnífico presidente que ha tenido y tendrá los Estados Unidos de América, Donald Trump”, de acuerdo con lo dicho desde su cuenta oficial de Instagram.

Además, Lilibeth Morillo compartió un sentido mensaje para despedir al exmandatario: “APLAUSOS DE PIE a uno de los mejores presidentes de esta nación y en nombre de los Venezolanos que entendemos y apreciamos sus esfuerzos… ¡¡¡GRACIAS!!! Y BRAVO”.

Sin embargo, “El Puma” recibió apoyo por parte de su hija, la actriz Génesis Rodríguez, quien respondió con humor al ocurrente fotomontaje de su padre. “¡Papáaaaa!”, comentó la actriz que dio vida a “Sonia” en el filme de Matt Piedmont, Casa de mi padre.

Como su padre, Génesis celebró el inicio de la administración de Joe Biden. Desde su cuenta de Instagram, la actriz compartió fragmentos del discurso declamado por la escritora Amanda Gorman, quien fue la poetisa inaugural del evento presidencial.

Durante la ceremonia, la cantante estadounidense Lady Gaga sorprendió a los televidentes con una interpretación sumamente emotiva del himno de Estados Unidos.

Asimismo, otras figuras del mundo del entretenimiento estadounidense, como Bruce Springsteen, John Legend, Katy Perry y Demi Lovato participaron en “Celebrating America”, un especial musical de 90 minutos que sustituyó los bailes oficiales.

