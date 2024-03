La foto que marcó un posible acercamiento entre Zaira Nara y Paula Chaves

En el mundo del espectáculo, como en la vida misma, algunas relaciones de amistad pueden terminar en peleas y escándalos. Zaira Nara y Paula Chaves se distanciaron hace un poco más de un año, luego de que se confirmó la relación sentimental que inició la hermana de Wanda con Facundo Pieres. El polista había sido pareja de Paula hace más de 15 años, antes que la conductora iniciara su romance con Pedro Alfonso, y esto generó primero una tensión y luego una ruptura entre ambas.

La pelea fue tan abrupta que terminaron con un vínculo que iba más allá de la amistad, ya que Zaira es madrina de una de las hijas de Paula. A pesar de eso, en las últimas horas, los seguidores de las dos influencers se ilusionaron con una posible reconciliación luego de ver una imagen de una campaña de fotos que generaba más dudas que certezas.

De hecho, se puede observar una imagen en la que parecían estar posando juntas mostrando sus pies luego de una campaña de fotos, según da a conocer la cuenta de Instagram Gossipeame. Además, en una historia se podía observar a Mery del Cerro, quien comparte una amistad con ambas y que formó parte de la campaña, en la que utilizaba las mismas botas que Zaira.

Sin embargo y a pesar de la confusión y las expectativas de los followers, la cuenta no se mostró muy entusiasta respecto a que acerquen sus posiciones. En rigor de verdad, en este tipo de desfiles las modelos suelen compartir sus prendas y las actuales enemigas solo compartieron el desfile y no sus zapatos. Sin embargo, no deja de ser una postal de cercanía física, a la espera que se produzca algún guiño emocional.

Declaraciones previas

de Paula Chaves y

Zaira Nara

Hace un mes, la conductora fue tajante sobre su relación con la exparticipante del streaming del Bailando 2023/2024. En diálogo con Socios del Espectáculo, Paula Chaves dijo lo siguiente. “Sí vi y escucho muchas cosas. Yo siempre preferí decir que era algo nuestro, algo privado. Esto es algo nuestro, es un vínculo que llevó muchos años y pasaron muchas cosas que me pusieron incómoda, que ella se alejó y eso me terminó de incomodar”, comenzó.

De manera agregada, continuó. “Por lo que yo no quería seguir mendigando una amistad, siendo ella la que se alejó. A veces escuchó decir que ella no supera al exnovio. Pero, hay un montón de cosas que yo no decidí contar porque son privadas. Yo le dije que esto nos iba a pasar, que nos íbamos a terminar separando. Yo decidí dar un paso al costado”.

“Yo a Pau la amo, a ella y a sus hijos. Estamos en un momento donde no hay vínculo, no te voy a mentir. Yo lo respeto, sobre todo en relaciones tan intensas y tan cercanas que pueden pasar por algo así, no sé qué va a pasar el día de mañana. Mi sentimiento está intacto, me gusta tenerlos cerca pero me duele no tenerlos en mi día a día. Lo entiendo, la vida continúa y no me puedo quedar estancada en algo que no va”, dijo Zaira Nara en el mismo programa, algunos días antes, sobre el vínculo que tiene con su examiga.

Además, la influencer sumó en Intrusos: “Yo no soy de hielo, a mí me afectan las cosas. Hoy en día, no hay relación, me duele mucho y es un tema delicado porque me parece que hablé mucho y no tengo nada más que agregar al respecto. A pesar de que su amistad parece estar un poco lejana, los fanáticos de las dos no pierden las esperanzas de volver a ver la buena relación que tenían.