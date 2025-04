La foto retro de Yanina Latorre junto a Wanda Nara: «En algún momento nos quisimos»

Los vínculos en el mundo del espectáculo pueden cambiar de la noche a la mañana. Lo que ayer fue risa, hoy puede ser fuego cruzado. Así quedó demostrado con la inesperada publicación de Yanina Latorre, quien este fin de semana desempolvó del archivo una imagen junto a Wanda Nara y le sumó un mensaje tan filoso como nostálgico.

“En algún momento nos quisimos”, escribió la panelista de Sálvese Quien Pueda (América) en su cuenta de X, previamente conocido como Twitter, junto a una foto tomada hace más de una década. La postal corresponde al 10 de diciembre de 2013, cuando ambas compartieron una salida a un exclusivo restaurante de la Costanera, donde meses atrás tuvo lugar el tenso encuentro entre Nara y la China Suárez. “Festejando con @wanditanara en Gardiner”, decía aquel primer tuit de Yanina, que ahora volvió a salir a la luz como parte de un recuerdo no tan inocente.

En la imagen se las ve abrazadas, sonrientes y cómplices, en un tiempo donde su relación era cercana y sin tensiones públicas. Pero todo eso cambió con los años, y especialmente en los últimos meses, donde los cruces entre ambas se multiplicaron. El último gran enfrentamiento se dio en medio del Wandagate, cuando Latorre aseguró en su programa que Wanda se había realizado una operación estética aprovechando una complicación médica, lo que desató la furia del entorno de la presentadora.

Aunque el tono puede sonar nostálgico, la frase está cargada de ironía. En los últimos meses, el vínculo entre ambas se deterioró notablemente, especialmente después de las declaraciones de Nara durante su participación en el programa de Susana Giménez, donde, sin nombrarla directamente, aseguró que “una panelista está ensañada con destruirle la vida”. La frase, que generó un fuerte revuelo, apuntaba directamente a Latorre.

En ese mismo contexto, Ángel de Brito dio a conocer al aire de LAM (América) que Wanda había amenazado legalmente a Yanina: “Wanda Nara le quiere poner bozal legal a la panelista. La panelista va a recibir un bozal legal”, dijo el conductor con tono irónico, mientras presentaba la palabra por parte de su compañera minutos después.

Yanina no se guardó nada y detalló el intercambio privado que mantuvo con Wanda: “Tuvimos una charla ríspida. Nos dijimos de todo. Arrancó a los gritos: ‘Hola, Yanina, te voy a poner un bozal, no vas a hablar más de mí…’. Le dije: ‘Bajame dos cambios, hablemos’”, contó la panelista, rememorando el tono con el que comenzó la llamada. “Quiere cambiarme la opinión, no la información”, agregó con claridad.

En ese mismo diálogo, Latorre contó que Wanda intentó justificar algunas de sus decisiones más polémicas con respecto a Mauro Icardi. “Hay cosas que considero que tiene razón y hay cosas que estoy del lado de Icardi. Por ejemplo, que lo haya echado a las 6 de la mañana me da cosa, porque es el padre de sus hijas”, opinó Yanina. Y aclaró que, aunque está dispuesta a escuchar la versión de la mediática, eso no significa que acepte todo lo que le dice: “Yo le dije que voy a contar lo que ella me dijo, porque es su campana. Pero no por eso le voy a creer todo ni estar de acuerdo con lo que hace”.

Además, desmintió haber tenido una amistad con la empresaria, aunque reconoció que hubo buena relación: “Nunca fui amiga de Wanda. Tuve un muy buen vínculo y ella confía mucho. Evidentemente, le preocupa lo que yo digo, lo que pienso, porque me debe creer la gente…”. Y remató con una frase con tono burlón: “Hoy igual me terminó aceptando que es una quilombera”. De Brito no dejó pasar la oportunidad y acotó: “No me digas, teníamos dudas, todavía”.

Otro de los puntos conflictivos entre ambas surgió cuando la conductora publicó en sus historias de Instagram capturas de chats de Suárez, donde la actriz criticaba duramente a Pampita Ardohain, en el marco del escándalo que se desató años atrás con Benjamín Vicuña. Para Latorre, esa movida fue innecesaria: “Si ella no quiere exponer a sus hijos, es innecesario que exponga a Pampita, a Benjamín y el vínculo o no con sus hijos. Ahí se pasó diez pueblos”, sentenció en el ciclo.

En medio de esta catarata de acusaciones cruzadas, también reveló un dato sobre el vínculo que existió entre las protagonistas del Wandagate: “Wanda me dijo que comenzó a hablar con la China desde que la actriz, una vez tenía que salir del país, le pidió consejos sobre cómo tenía que hacer con los permisos para sus hijos”.

Así, con una simple foto y una frase significativa, Yanina desempolvó una relación que por el momento está repleta de altibajos. Un archivo que, lejos de reconciliar, reabre viejas heridas. Y deja en claro que en el universo mediático, hasta los recuerdos felices pueden transformarse en munición pesada.