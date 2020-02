«La Franja» perdió por la mínima en Resistencia

Compartir

Sarmiento le ganó 1 a 0 a San Martín de Formosa, por la 20ª fecha del Torneo Federal “A”, en un partido muy complejo, que lo terminó resolviendo sobre el final con el tanto de Sebastián Parera. El “Decano” es de nuevo líder de la zona Norte. Ahora enfrenta a Sportivo Las Parejas. Para el equipo de Ricardo Pancaldo se viene una fecha donde tendrá libre.

SARMIENTO (1): Juan Ignacio Carrera; Pablo Cuevas, Brian Berlo, Sebastián Hernández y Federico López; Lucas Oviedo (28ST Gustavo Mbombaj), Brian Meza (35ST Gonzalo Alarcón) y Sergio Sagarzazu; Gonzalo Cañete (15ST Alexis Bulgarelli), Luis Silba y Sebastián Parera. DT: Raúl Valdez.

SAN MARTÍN (0): Iván Gorosito; Sebastián Allende, René Bejarano (24ST Facundo Mendoza), Rodrigo Gómez y Pablo Cravero; Marcelo Bobadilla (39ST Alan Zalazar), Sergio Sánchez, Gianfranco Alegre (9ST Alejandro Benítez) y Carlos Fondacaro; Facundo Cabral; Cristian Ibarra. DT: Ricardo Pancaldo.

Gol: 38ST Sebastián Parera (S).

Árbitro: Rodrigo Rivero. Asistentes: Jorge Sayago y Néstor Cáceres (terna de Sgo. del Estero). Estadio: Centenario.

2-Sp. Belgrano de San Francisco – Boca Unidos de Corrientes 2.

0-Central Norte de Salta – Güemes de Sgo. del Estero 0.

0-Gimnasia de Conc. del Uruguay-Douglas Haig de Pergamino 0.

1-Juv. Unida de Gualeguaychú-Sportivo Las Parejas 0.

2-Unión de Sunchales-For Ever 0.

0-Def. de Villa Ramallo-Def. de Pronunciamiento 1.

Sarmiento 32, Güemes (SdE) 32, For Ever 30, Defensores (P) 30, Douglas Haig 30, Sp. Las Parejas 27, Unión (S) 26, Central Norte (S) 25, Boca Unidos 25, San Martín (F) 24, Crucero del Norte 22, Defensores (VR) 22, Sp. Belgrano (SF) 19, Juv. Unida (G) 18 y Gimnasia (CdU) 11.

21RA. FECHA – 01/03/20: Sportivo Ac Vs. Sarmiento, At. Güemes Vs. Juv. Unida G., De.Pro. Vs. Ctral. Norte, Douglas Haig Vs. Def. Belgrano, Boca Unidos Vs. G. Y Esgrima, C. For Ever Vs. Sp. Belgrano, Crucero Del N. Vs. Union S. y Libre: San Martin F.