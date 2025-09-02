La FRN realizó un acto institucional para la asunción de sus nuevas autoridades de secretarías

En un clima de formalidad y acompañamiento, este martes 2 de septiembre se llevó a cabo en el Salón 3 de la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Formosa (FRN-UNaF) el acto de asunción de las nuevas autoridades de las secretarías de la unidad académica.

La ceremonia estuvo encabezada por el decano, Ing. Carlos Martínez, y el vicedecano, Ing. Carlos Sanabria, quienes estuvieron acompañados por docentes, no docentes, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria. Durante el encuentro, se entregaron las resoluciones de nombramiento a los flamantes secretarios, quienes tendrán la responsabilidad de acompañar la gestión y coordinar las distintas áreas de trabajo dentro de la facultad.

El decano Martínez destacó la importancia de este acontecimiento institucional, subrayando que se trata de la primera vez que la FRN organiza un acto específico para reconocer formalmente a los secretarios. “Consideramos que es algo emblemático e importante porque se le da la preponderancia que tienen estos funcionarios. Los secretarios serán quienes lleven adelante la gestión en la parte práctica. Nuestro trabajo en el decanato se enfocará en la gestión de lo que ellos necesitan para desarrollar sus tareas en lo académico, lo administrativo, las ciencias e investigación”, expresó.

Además, señaló que las personas designadas forman parte de un equipo consolidado que viene trabajando desde hace más de cinco años. “Conocen bien lo que queremos y cuál será el rumbo de la FRN. Confiamos en su capacidad y compromiso para llevar adelante los desafíos que plantea esta etapa”, añadió.

Por su parte, el vicedecano Sanabria remarcó el valor simbólico de la jornada, señalando que este acto representa el inicio formal de la gestión junto a un equipo que ha acompañado el proyecto desde sus inicios. “Nuestra idea es marcar esta ocasión como primer día de gestión, junto al equipo que nos viene acompañando, y estar al lado suyo en un momento tan especial. Por ello, creímos conveniente que la comunidad de la facultad participe, que sientan que hay apoyo y una responsabilidad por delante, que hay que cumplir en esta gestión que iniciamos”, afirmó.

El encuentro concluyó con un espacio de intercambio entre las nuevas autoridades y la comunidad universitaria, en el que se destacó la importancia del trabajo en conjunto, el fortalecimiento institucional y la búsqueda de mayor calidad académica. La Facultad de Recursos Naturales inicia así un nuevo ciclo de gestión con renovadas expectativas y el compromiso de seguir consolidando su rol dentro de la Universidad Nacional de Formosa.