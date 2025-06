«La frontera sufre una caída del 5% en ventas y urge una ley de comercio vecinal»

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de CAME y actual tesorero de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa (Capymef), Fabián Hryniewicz, advirtió sobre la crítica situación del comercio en zonas limítrofes, con una caída estimada del 5% en las ventas interanuales, muy por encima del promedio nacional informado por CAME, que fue del -1,7%.

“Ese promedio es general. En regiones de frontera como Formosa, la situación es mucho más delicada. Estimo que la caída ronda entre el 4% y el 5%, principalmente porque convivimos con ciudades espejo como Alberdi o Nanawa, donde los precios son sensiblemente más bajos que los nuestros”, explicó Hryniewicz.

En ese contexto, destacó los avances en un anteproyecto de ley de comercio vecinal fronterizo, presentado a fines de 2023 y que ya fue tratado en dos oportunidades por comisiones parlamentarias. Según Hryniewicz, Argentina es el único país de América Latina que no cuenta con medidas contracíclicas frente a las asimetrías fiscales o cambiarias con los países vecinos, lo que agrava la competencia desleal e impulsa el comercio informal.

Competencia desigual

y presión fiscal

Hryniewicz también advirtió sobre la creciente presencia de productos importados en supermercados, incluso aquellos provenientes de Paraguay, como marcas reconocidas de yerba mate.

“Muchos proveedores locales han dejado de fabricar productos en el país y ahora los importan. Eso genera una competencia brutal para el comercio formal, pérdida de empleo en el sector productivo y alimenta el circuito de la ilegalidad”, afirmó.

En cuanto a la estructura de precios, remarcó que en algunos productos de consumo masivo la presión fiscal (no sólo tributaria) alcanza el 57% del precio final, lo que vuelve prácticamente inviable la competencia con artículos ingresados por vías informales o con menor carga impositiva desde países limítrofes.

“Estamos trabajando en la construcción de una cadena de valor que permita identificar esos componentes fiscales y proponer un esquema más justo, especialmente para provincias de frontera como la nuestra, que necesitan mecanismos que fomenten la formalidad, el empleo y la competitividad”, sostuvo.

“Hay esperanza

en el Congreso”

Consultado sobre las chances de que estas propuestas avancen legislativamente, Hryniewicz se mostró cauto pero esperanzado:

“En la última reunión de la Comisión PYME de Diputados sentí que había una mirada más receptiva. Participaron alrededor de 30 legisladores de distintos bloques, muchos de los cuales antes discutían con posturas opuestas la ley de emergencia económica. Pero cuando se expuso la complejidad del comercio fronterizo, escucharon con atención y se mostraron interesados”, relató.

El dirigente destacó que su exposición no solo fue bien recibida durante el debate, sino que varios legisladores lo consultaron posteriormente sobre los aspectos técnicos del proyecto, lo cual consideró un avance significativo.

“Estamos convencidos de que no se trata solo de proteger al comerciante local, sino de encontrar un modelo que permita tributar, generar empleo formal y reducir la ilegalidad, que no le deja beneficios a nadie”, concluyó.