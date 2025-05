La fuerte confesión de Lautaro Martínez: «Pasé dos días llorando en casa»

Con la fortaleza que lo caracteriza, Lautaro Martínez hizo historia en la Champions League. Aunque sufrió una distensión en los flexores del muslo izquierdo en la ida y llegó con lo justo a la revancha, el delantero del Inter le marcó un gol al Barcelona en la vuelta, donde también provocó un penal. Por lo tanto, una vez que aseguró su pase a la final, se quebró frente a las cámaras y relató el calvario que vivió en la última semana, momento en el que se puso en duda su convocatoria por lesión.

«Estaba sufriendo, la pierna me molestaba. Pasé dos días llorando en casa, pero no podía perderme el partido de esta noche», recordó en la zona mixta luego del encuentro. Segundos después, reconoció: «Me vendé bien fuerte y salí a la cancha. Así soy, así vivo el fútbol».

A su vez, contextualizó: «No estaba para salir a jugar hoy. Le mando un saludo a mi mamá que no quería que juegue este partido. Ella sufre cuando no estoy bien».

Luego, el atacante reveló qué fue lo que lo motivó a salir a la cancha pese al dolor físico que enfrenta. «Lloré mucho después del partido contra el Barcelona, ​​pero le prometí a mi familia que jugaría este», insistió.

Aunque recalcó que no está recuperado, aseguró que hizo el esfuerzo por tratarse de un encuentro clave y que comenzará su rehabilitación de cara a la final. «No me siento bien, pero trabajaremos para que mi pierna recupere su fuerza», sostuvo.

De esta manera, el Toro aguarda por su próximo rival, que saldrá del cruce entre Arsenal y París Saint Germain.

En esta oportunidad, el Toro no sólo abrió el marcador a los 21 minutos del encuentro, sino que también tuvo la picardía de provocar un penal que le permitió a su equipo ampliar la ventaja antes del entretiempo.

Los números de Lautaro

Martínez en la vigente

Champions League

El gol que Lautaro Martínez convirtió frente al Barcelona en la semi de vuelta fue el noveno en esta Champions y el 21 en esta temporada si se le suman los 12 que convirtió en la Serie A.

A su vez, más allá del aporte que hizo en dicho encuentro, es importante destacar que el ex Racing desempeñó un papel más que importante a lo largo de toda la competencia, donde también anotó en octavos y cuartos, algo que no lograba un compatriota desde 2019.

¿Cuándo y dónde

se juega la final de

la Champions League?

La final de la Champions League se disputará el sábado 31 de mayo a partir de las 16 horas (Argentina) en el Allianz Arena, la casa del Bayern Munich.