La fuerte limpieza que busca hacer Zidane en el vestuario del Real Madrid: los siete apuntados

Tras quedar afuera en 16avos de final de la Copa del Rey a manos del Club Deportivo Alcoyano, elenco que milita en la Segunda División B, y encontrarse en la segunda colocación en la La Liga, pero a diez puntos del Atlético Madrid de Diego Simeone, una ola de rumores se dispararon con respecto al futuro de Zinedine Zidane, quien se mostró firme en conferencia de prensa y disparó contra los periodistas.

“Todos los días estoy fuera. El año pasado la Liga la ganamos nosotros, el Real Madrid. Tenemos el derecho a pelear la Liga este año. Por lo menos este año. El año que viene hay que hacer cosas, hay que cambiar… ¿Pero este año? Déjennos pelear, a los que ganaron la Liga el año pasado. No hace 10 años, el año pasado. Sólo pido un pequeño respeto a todo esto. Me hacen reír… Pero no pasa nada. Ustedes decís muchas cosas y hay que asumirlas. Díganme en la cara: ‘te queremos cambiar’, no sólo por detrás”, disparó Zizou.

En la conferencia de prensa previa al choque ante Huesca, el director técnico reconoció que “el próximo año seguro hay que hacer algo”. Esta frase no pasó desapercibida en el diario El Español, medio que develó la lista de 7 prescindibles por el entrenador. Según el mencionado medio, mientras la cabeza del estratega francés se centra en el vital choque por los octavos de final de la Champions League ante Atalanta de Italia, su intención es la de realizar una fuerte depuración dentro del vestuario merengue. El DT parece tener ya un once establecido, pero perdió la confianza de la mayoría de sus suplentes.

La nómina está compuesta por Éder Militao, Nacho Fernández, Marcelo, Álvaro Odriozola, Isco Alarcón, Mariano Díaz y Lucas Vázquez, aunque El Español hace una salvedad en este último caso, ya que tuvo una oferta de renovación sobre la mesa que no aceptó. También se podría añadir a esta lista el joven Vinicius, quien comenzó a ser criticado por sus irregularidades últimas actuaciones. En los próximos meses se jugará su futuro.

Por el futbolista que Real Madrid podría sacar una buena cantidad de dinero es Militao, aunque su precio hoy está lejos de los 50 millones que pagó en su momento para sacarlo de Porto.

Los dos nombres con más peso son los de Marcelo e Isco, dos futbolistas que supieron brillar en la Casa Blanca pero que hace un tiempo han perdido mucho lugar en la consideración del entrenador.

Un caso aparte es el del capitán Sergio Ramos, quien es una pieza clave para el entrenador, pero aún no llegó a un acuerdo económico con la institución para extender su vínculo y su futuro podría estar en Paris Saint Germain o algún equipo de la Premier League.

Estas salidas, además de la necesidad de generar una “segunda unidad” confiable, liberarían espacio para que Florentino Pérez pueda salir al mercado de pases en búsqueda de nuevos futbolistas, como David Alaba, quien quedará libre en junio tras no aceptar los ofrecimientos que le realizó el Bayern Munich.

