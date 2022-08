La fuerte respuesta de Nicole Neumann al enterarse de una decisión de Fabián Cubero

Compartir

No hay tregua para Nicole Neumann y Fabián Cubero. Se separaron en 2017 después de cinco años de relación, y a pesar de que cada uno logró rehacer su vida sentimental, no logran tener una convivencia pacífica para la crianza de sus hijas Indiana, Allegra y Sienna. El fin de semana largo, la modelo viajó con su novio Manu Urcera y sus hijas a San Martín de los Andes; mientras que el exfutbolista estuvo en Mendoza para presenciar un torneo de pádel, acompañado de Mica Viciconte y su hijo Luca. Y al volver a Buenos Aires, estalló un nuevo conflicto.

Abordada por un móvil de Intrusos, Nicole mostró su alegría por un nuevo viaje a la ciudad neuquina, que ya habían visitado durante las vacaciones de invierno y a la que regresaron aprovechando que el piloto no tenía compromisos con las carreras de autos. “A las chicas les fascina”, explicó la conductora, que documentó la breve estadía en sus redes sociales, donde se veía a la familia disfrutando de los atractivos en la nieve.

Pero su semblante cambió cuando el cronista Alejandro Guatti la consultó sobre la decisión que habría tomado Fabián Cubero de revocarle el permiso para que las chicas viajaran al exterior. “No tengo idea, me bajé de las vacaciones del avión y derecho a trabajar. No estoy al tanto de nada”, señaló la jurado de Los 8 escalones del millón, buscando evitar la respuesta y apurando el paso hasta llegar a su camioneta.

Ante la insistencia del cronista, Nicole aseguró que “llegado el momento que tengamos que ir al exterior, seguramente eso lo voy a chequear. Pero si es así, que le hace una raya más al tigre”, cerró de manera filosa, y haciendo alusión a los inconvenientes con su expareja a la hora de coordinar los temas vinculados a sus hijas.

Ya adentro del vehículo, Neumann dio su versión de lo que puede ocurrir de cara al futuro: “No me hago ideas sobre lo que no sé si es una realidad o no. Todo tiene solución, pero solo puedo hablar de mí, es difícil hablar del otro”, afirmó. Y consultada sobre si sentía que estaba lejos la paz, fue terminante: “Mis sentimientos… Acá son los hechos la realidad. Los hechos hablan por sí solos”.

La información sobre este nuevo conflicto la presentó Maite Peñoñori en el programa de América. “Fabián Cubero decidió nuevamente, porque en otras ocasiones ya se lo hizo, revocarle a Nicole el permiso para sacar a las hijas al exterior del país. Se presentó en una delegación de Migraciones para revocar este permiso que tenían”, señaló la cronista, que añadió que la modelo tiene proyectado en el corto plazo un viaje a Europa.

Las guerra entre los ex se habría reavivado luego de un video que subió Nicole a Instagram durante las pasadas vacaciones en San Martin de los Andes en el que se ve a su hija Sienna transitar por un sendero . “¡Cuidado! No te caigas, por favor”, se escucha a la modelo lo que motivó una reacción de Viciconte. “Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla, ayudala a cruzar un lugar que es riesgoso. Prevenir antes de curar. Se cae de ahí podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores, es grave, sé consciente”, escribió la panelista de Ariel en su salsa en sus redes sociales.

Consultado sobre estas declaraciones, Cubero dijo lo suyo en Intrusos: “Yo no salgo a hacer declaraciones de nada y cuando pasa algo, nunca pasa por mí, pasa por otro lado”, afirmó sobre la eterna pelea entre Mica y Nicole. “El video lo vi estando solo. Pero no tengo más nada que decir. Yo no me puedo hacer cargo ni responsable de eso. Lo soy cuando estoy con ellas. Cuando están con la mamá, están con la mamá”, agregó el exfutbolista.

