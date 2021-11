La fundación «Pañuelos Amarillos» Formosa se manifestó en el «Día Mundial de Prevención y Lucha contra el Abuso Sexual hacia la Niñez y Adolescencia»

Compartir

La fundación «Pañuelos Amarillos» Formosa se manifestó ayer frente al Poder Judicial, en el «Día Mundial de Prevención y Lucha contra el Abuso Sexual hacia la Niñez y Adolescencia» para pedir por el avance de las causas que duermen en el palacio judicial, con víctimas que no pueden sanar y abusadores libres.

En ese sentido Reina Anriquez, titular de la fundación que desde este año empezó a tomar notoriedad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la protesta que realizaron y donde estuvieron acompañadas por otras organizaciones.

“Es el Día Internacional de la Lucha contra el Abuso Sexual Infantil, los globos amarilos y los pañuelos amarillos representan la lucha conrta esto, somos mamás que tenemos hijos que fueron víctimas de abuso y estamos en la lucha de pedir justicia por las causas que están sumadas a la fundación y que son tres. Esta vez me acompañan en el reclamo APDH, la Lucha contra la Trata, Ni una Menos, son varias organizaciones del colectivo de mujeres”, contó.

“No es la primera vez que nos manifestamos en Formosa desde que empecé este movimiento a comienzo de este año, somos nuevos en Formosa. Yo inicié este movimiento porque tengo una causa, soy madre de una víctima de abuso y la causa no avanza, está estancada al igual que otras y por eso pedimos que se avance”, relató Anriquez.

Asimismo, dijo que desde el Poder Judicial “no nos quisieron dar un número estimativo de cuántas causas de abuso hay en la provincia, la gente se va acercando a la fundación por la misma causa, me hablan por el Facebook, me consultan, se les hace un seguimiento psicológico y asesoramiento legal”.,

“Hace siete años que esperamos por mi causa, no nos resuelven, ahora desestimaron la Cámara Gesell por eso estoy en la lucha, hago esto porque vulneraron los derechos de mi hijo y porque todas queremos justicia”, finalizó.

