La Fundación Unidos por el Dolor acompaña a la familia de María Maidana y reclama avances en la causa

La Fundación Unidos por el Dolor, que brinda acompañamiento a víctimas y familiares en situaciones de violencia y causas penales complejas, informó que está prestando contención y asistencia a los allegados de María Maidana, la pequeña cuya situación ha generado una fuerte conmoción social.

El presidente de la entidad, Alberto Gauna, dialogó con medios locales y relató el trabajo de acompañamiento que vienen realizando: “Estamos acompañando a la familia de la pequeña. Hemos ido hasta la localidad en varias oportunidades y también los hemos acompañado en la ciudad de Formosa en todo lo relacionado con las denuncias realizadas”.

Gauna detalló que actualmente están asistiendo especialmente a la abuela y a la tía de María, con quienes incluso mantuvieron reuniones con la fiscalía y el Juzgado de Instrucción interviniente. “Sabemos que la Justicia tiene sus tiempos, somos respetuosos de eso, pero también nos ponemos en el lugar de la familia, que tiene que convivir todos los días con el dolor”, expresó.

El referente de la fundación también señaló que en los últimos días declararon el padrastro y la madre de la menor, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre el contenido de sus testimonios.

“Pedimos la declaración indagatoria hace tiempo y finalmente se tomó, pero fue luego de mucha insistencia, porque la defensora oficial no se había constituido en el juzgado. Fue a través del impulso de la familia y de nosotros que se logró avanzar”, remarcó Gauna.

Por último, aclaró que por el momento no cuentan con novedades relevantes, pero que en cuanto se conozcan avances en la investigación, serán informados por los canales oficiales de la fundación.

“Seguiremos acompañando a esta familia en su búsqueda de justicia, con respeto y compromiso”, concluyó.

El hecho

El caso de María Maidana, la niña de cinco años desaparecida en la provincia de Formosa, tuvo un desenlace trágico. Tras varios días de intensa búsqueda, la Policía encontró su cuerpo dentro de una bolsa arpillera y enterrado a poco más de un kilómetro de su vivienda. Por el hecho, la madre de la menor y su pareja fueron detenidos, acusados de un homicidio calificado.

La alarma se encendió cuando la abuela de María notó que su nieta llevaba varios días sin asistir al jardín de infantes. El martes por la mañana, la mujer de 47 años se presentó en el Destacamento El Bañadero para radicar la denuncia.

Ante la consulta de los efectivos, la madre de la niña, de 20 años, dio una versión confusa: aseguró que María estaba con una tía en El Colorado. Sin embargo, al contactarla, la familiar negó tener a la menor.

Al verse acorralada, la joven cambió su relato y dijo que su hija había caído al río Bermejo cinco días atrás. Las contradicciones en su testimonio y su actitud nerviosa hicieron que quedara en la mira de los investigadores.

El hallazgo: una bolsa

enterrada cerca del río

Durante la tarde del martes 22 de abril, los efectivos rastrillaron la zona de la Colonia Weitzel, en las inmediaciones del río Bermejo, a tan solo 1200 metros del domicilio familiar. Allí, notaron tierra removida y hallaron una bolsa arpillera enterrada. En su interior, se encontraba el cuerpo de la niña desaparecida.

El operativo fue encabezado por el comisario mayor Horacio Bueno, jefe de la Unidad Regional Dos Pirané, quien ordenó preservar la escena hasta el arribo de Policía Científica y Bomberos.