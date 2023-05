La furia de los “halcones” del PRO frena la incorporación de José Luis Espert a Juntos por el Cambio

No le perdonan un tuit en el que el diputado liberal equiparaba a Mauricio Macri con Cristina Kirchner y Julio De Vido. Qué discutieron los líderes del PRO sobre el tema. “Todo viene bien”, aseguran en el entorno del líder de Avanza Libertad

¿Se frustró la incorporación de José Luis Espert a Juntos por el Cambio? “No, pero hoy está frenada”, admitieron en el ala dura de la coalición, más particularmente en el sector del PRO alineado con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. El ingreso del diputado de Avanza Libertad a JxC, que todos daban por hecho, era una apuesta para captar el voto liberal y frenar el crecimiento de Javier Milei.

Ahora, hay más dudas que certezas sobre el desembarco de Espert: los “halcones” no le perdonan que hace una semana el economista liberal haya compartido en Twitter una nota en la que se difundía un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sobre los dirigentes políticos más denunciados en el fuero penal. El ranking, que está basado en datos oficiales, es encabezado por Julio de Vido (57 causas), seguido por Cristina Kirchner (50) y Mauricio Macri, con 39 denuncias.

El problema es que Espert agregó un comentario irónico sobre el tema (“El podio: oro para De Vido, plata para la Cristi y bronce para Macri”) y, para colmo, borró el tuit apenas comenzaron las reacciones negativas por haber equiparado al fundador del PRO con la Vicepresidenta y el ex ministro de Planificación del kirchnerismo. “Como lo borró no puede decir que fue un error o un hackeo”, bramaron en el macrismo, en donde la actitud del referente liberal desconcertó a todos: Macri y Espert mantuvieron una reunión hace unos dos meses en un clima cordial y plagado de coincidencias.

Desde que salió el polémico tuit, el 3 de mayo, Espert no habló del tema. En su entorno resaltaron que “todo viene bien” para que se incorpore a JxC y que el diputado “habló con todos y hay una plena coincidencia en armar un nuevo espacio opositor entre Juntos por el Cambio y los liberales”.

En el PRO, sin embargo, existe otra sensación sobre su ingreso a la coalición. El 28 de abril pasado, en la primera reunión de la “mesa de diálogo permanente” del partido, con la presencia de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, Federico Angelini, Cristian Ritondo, Diego Santilli y Fernando de Andreis, se debatió la incorporación de Espert: si bien fue aprobada por todos, acordaron que la mesa nacional del PRO, liderada por Angelini, se iba a reunir con el referente liberal para saber cómo imaginaba su inserción electoral en la coalición.

Es que en las propias filas del PRO hay diferencias profundas sobre dónde conviene que Espert concentre sus esfuerzos en las próximas elecciones: Rodríguez Larreta piensa que debe ser candidato presidencial dentro del espacio de JxC para frenar a Milei en el plano nacional, pero Bullrich opina que es mejor su postulación como gobernador bonaerense, sobre todo porque sospecha de una maniobra larretista para sacarle votos si el referente del liberalismo compite por la Presidencia.

Mauricio Macri y José Luis Espert, en la cena de la Fundación Libertad

En la estrategia del jefe de Gobierno, la apuesta para insertarse en el electorado liberal era Ricardo López Murphy, a quien captó en 2021 para competir dentro del espacio de JxC y ahora lo imaginaba como candidato presidencial. Pero el diputado de Republicanos Unidos cerró sorpresivamente un acuerdo político con Bullrich y, para colmo, se lanzó para competir por la Jefatura de Gobierno porteña. Por eso el larretismo visualiza en Espert, hasta ese momento postulante a gobernador bonaerense, una herramienta para buscar apoyos para JxC en ese segmento del electorado.

Pero pocos días después del encuentro del PRO, realizado en la casa de Jorge Triaca, Espert publicó su tuit de la discordia y sacudió la estantería partidaria. También entre los aliados de los “halcones”, como el precandidato a gobernador bonaerense Joaquín de la Torre, alineado con Bullrich: “Espero el repudio de Larreta, Carrió, Santilli y todos los que quieren traer a este mamarracho a JxC”, dijo.

Es que Espert no sólo había logrado el apoyo de Macri, Rodríguez Larreta, Bullrich y María Eugenia Vidal para sumarse a Juntos por el Cambio, sino también del resto de los socios de la coalición: tuvo reuniones no sólo con líderes del PRO sino también con radicales como Gerardo Morales, Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés, además de Elisa Carrió, Miguel Angel Pichetto y Margarita Stolbizer. En todos los casos hubo aprobación y entusiasmo por el aporte que podía hacer el diputado liberal.

José Luis Espert cierra su campaña para las elecciones de 2021

El único que marcó sus diferencias es el radical Facundo Manes, quien advirtió que si JxC “sigue girando en base a la interna del PRO vamos a tener un problema en la elección porque la coalición se está corriendo muy a la derecha”. “Le está haciendo más mimos a los sectores libertarios”, se quejó.

Para Espert, como planteó en sus encuentros con todo el espectro de JxC, es importante que Avanza Libertad se incorpore como un socio pleno de la coalición y se integre a la Mesa Nacional del espacio, de manera de que si se ganan las elecciones también puedan adoptarse medidas de corte liberal. Dicen que a Espert le gustaría convertirse en presidente del Banco Central como garante de la no emisión monetaria y de la independencia de la entidad respecto del gobierno nacional.

El ingreso de Espert a la coalición opositora tenía tanto consenso interno que a fines de abril, en un solo día, se registró una ola de tuits de referentes de JxC para apoyar esa decisión: lo expresaron sin fisuras desde Morales, el jefe de la UCR, hasta su par de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, pasando por el precandidato presidencial por Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto.

El líder libertario Javier Milei

Todo cambió a partir del fatídico tuit de Espert, en particular en las filas del PRO. “Debería pedir disculpas. No puede poner a Mauricio al nivel de Cristina o De Vido. ¿O se va a sumar a un espacio corrupto?”, ironizó un referente duro del partido. En el macrismo y el bullrichismo nadie se refirió públicamente al tema, mientras el resto de la dirigencia opositora no quiso hablar ni en off.

Lo peor, en realidad, sucedió durante el segundo encuentro de los líderes del PRO, que tuvo lugar el lunes pasado en Palermo con la presencia de los mismos 8 dirigentes (Macri, Larreta, Bullrich, Vidal, Angelini, Ritondo, Santilli y De Andreis): el tema Espert irrumpió con fuertes críticas de los “halcones” hacia el famoso tuit, aunque Macri prefirió no decir nada. “¿Cómo puede decir que Mauricio y De Vido son lo mismo?”, planteó uno de ellos. “No decidamos nada todavía sobre su incorporación”, propuso otro, con la expectativa de esperar una disculpa pública del diputado liberal. Los más entusiastas con la llegada de Espert, como Larreta y Santilli, prefirieron no decir nada.

Cuando terminó la reunión, Angelini se refirió a Espert al hablar con los periodistas: “Conceptualmente estamos de acuerdo con la ampliación de Juntos por el Cambio. Como habíamos dicho, tenemos que tener una charla con José Luis Espert”, sostuvo. Y cuando le preguntaron si el diputado liberal debería pedir disculpas por su tuit, el jefe del PRO contestó: “No, la verdad es que nosotros no vamos a pedirle nada de ese tipo de cosas a Espert. Si él hizo algún comentario, debería aclararlo”.

Los 8 referentes del PRO aprobaron la incorporación de José Luis Espert a JxC y, 15 días después, la dejaron en suspenso

Hoy, no tiene fecha la reunión del PRO con Espert para discutir la letra chica de su incorporación. Es evidente que los macristas y los bullrichistas no harán esfuerzos por sumarlo. Pero el propio referente liberal habló hace 48 horas sobre su ingreso a JxC para negar cualquier condicionamiento para dar ese paso. Avanza Libertad “va a ingresar -o no- sin ninguna condición. Yo no voy a aceptar ninguna condición, eso de ‘entrás si sos candidato a qué’. No. Las condiciones para que Avanza Libertad ingrese son las mismas que le corresponden al PRO, la Coalición Cívica y al radicalismo”.

“Yo no veo a la Coalición Cívica condicionando al radicalismo las candidaturas. Uno ingresa a la coalición y uno decide lo que quiere ahí adentro”, agregó Espert. Si se frustra su integración a JxC, ¿lo celebrarán sólo Macri y Bullrich por el tuit ofensivo? ¿O lo festejará Milei más que ninguno?