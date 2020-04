La furia de un ex NBA con Michael Jordan: «Si me cruzase hoy con él a lo mejor le pego un puñetazo»

Compartir

Linkedin Print

El tan esperado documental de Michael Jordan está dando de qué hablar, sobretodo en el mundo de la NBA. Después de que se estrenaran públicamente los primeros dos capítulos, comenzaron a aparecer algunas voces de los que fueron protagonistas, junto a él, de esa última temporada en los Bulls.

“Air Jordan” es sin duda el máximo referente del basquet a nivel mundial y su nombre siempre está acompañado de elogios o logros. Sin embargo, todavía existe una persona que mantiene su odio a pesar de haberse enfrentado a el en cancha hace más de 20 años.

Reggie MIller, uno de los mejores tripleros de la competencia estadounidense, reveló que todavía sigue molesto con el ex 23 de los Chicago Bulls y aseguró que no quiso ser parte de la serie, aunque finalmente participó.

En una entrevista telefónica con Dan Patrick, el comentarista deportivo le preguntó si había visto los primeros episodios: “Lo hice, sí, de mala gana vi. Si no hubiera venido al programa hoy, dudo que la hubiera visto apenas se estrenó”, fue la carta de presentación del que supo ser referente de los Indiana Pacers por aquel entonces.

La charla, que duró cerca de 22 minutos, tuvo su punto álgido cuando el conductor le planteó qué le diría a Jordan si lo viera de nuevo después de tantos años. Fue en ese momento cuando el silencio se adueñó del aire durante poco más de 10 segundos.

“A lo mejor le daría un puñetazo”, Reggie Miller fue contundente. Impactado por la respuesta, Patrick le preguntó si realmente estaba hablando en serio, a lo que el ex basquetbolista contestó: “Hay muchas cosas pendientes entre nosotros”.

La rivalidad entre ambos jugadores estuvo presente durante los ’90 y durante los enfrentamientos directos en la conferencia este. En el video se pudo ver un cruce de los tantos que tuvieron, correspondiente al 10 de febrero de 1993 en el Market square Aarena, en el que llegaron a las manos tras un choque mal intencionado del tirador de los Pacers.

Finalmente, el ex escolta de 54 años reconoció que no quería estar en “The Last Dance”: “Traté de luchar contra eso, no quería hacerlo”. Pero sin embargo terminó accediendo a ser entrevistado: “Una vez más, a regañadientes, lo hice”.

“Tenía a todos de la oficina de la liga y a todos en Turner diciéndome que necesitaba ser parte de esto”. “Yo dije ‘no, no, no, váyanse. No necesito ser parte de eso. Y luego pensé, ‘mira… tal vez pueda ser una parte curativa en todo esto… hablar”, recordó.

“No quiero que la gente piense que fue una gran rivalidad, porque una rivalidad para mí es que estamos en igualdad de condiciones. No estábamos en igualdad de condiciones con MJ, ¿de acuerdo? Pero me encantaron las batallas, y sé que muchos jugadores se inclinarían ante él, y yo no iba a hacer eso. No estaba en mi naturaleza hacer eso”, concluyó.