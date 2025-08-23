La Garra concentrará en España como preparación para el Mundial

La Selección conducida por Mariano Muñoz se reunirá en Ciudad Real del 14 al 21 de septiembre dándole continuidad a la puesta a punto para el Mundial 2025 que se disputará en Alemania y Países Bajos a fin de año.

Argentina afrontará su tercera reunión del año en España con el horizonte puesto en la cita ecuménica que se llevará a cabo del 26 de noviembre al 14 de diciembre. En el Mundial, La Garra será parte del Grupo E con Países Bajos, Austria y Egipto.

Tras las concentraciones realizadas en Manzanares durante marzo, en el marco de un Torneo Internacional que la Selección enfrentó a España y Austria, y en León en abril, el equipo se volverá a reunir en España a un poco más de dos meses del debut en la cita mundialista.

Mariano Muñoz, acompañado en esta oportunidad por Fernando García, se reunirá con un grupo de 18 jugadoras durante siete días, concentración que estará atravesada por distintos estímulos en cancha, físicos y de análisis de video.

En junio, el entrenador estuvo tres semanas en Buenos Aires trabajando con muchas de las jugadoras que se desempeñan en nuestro país, sumado a varias jugadoras del exterior que formaron parte de los entrenamientos.

Con respecto a las últimas convocatorias, destaca las reapariciones de Lucía Dalle Crode y Sofía Gull tras la participación en el último Sur-Centro, de Caterina Benedetti y Candelaria Cuadrado luego del TIE 2025 y las primeras convocatorias oficiales para Berenice Frelier y Paloma Satto.

Lista de 18 jugadoras

convocadas para la

concentración en Ciudad Real:

Arqueras: Marisol Carratú (Valladolid – ESP) y Candelaria Cuadrado (Morvedre – ESP)

Centrales: Carolina Bono (Porriño – ESP), Macarena Sans (Beti-Onak – ESP) y Martina Romero (Málaga – ESP)

Extremos: Ayelén García (Beti-Onak – ESP), Lucía Dalle Crode (Erice – ITA), Caterina Benedetti (Ikasa – ESP) y Paloma Satto (Schär Zaragoza – ESP)

Laterales: Elke Karsten (Bera Bera – ESP), Micaela Casasola (Beti-Onak – ESP), Martina Lang (Rocasa – ESP), Malena Cavo (MKS Lubin – POL), Sofía Gull (Oviedo – ESP) y Berenice Frelier (Iuventa Michalovce – SVK)

Pivots: Rocío Campigli (Málaga – ESP), Giuliana Gavilán (Bera Bera – ESP) y Sol Azcune (Elda – ESP)