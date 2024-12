La Garra, subcampeona del Sur-Centro de Brasil

La Selección al mando de Mariano Muñoz alternó buenos pasajes de juego, pero terminó cayendo ante el combinado local 22:31 en el partido decisivo del certamen que se disputó en Niterói, Río de Janeiro. Ayer, Argentina había conseguido la clasificación al Mundial de Alemania/Países Bajos 2025.

Punto final para la primera competencia oficial en este nuevo ciclo olímpico que tiene a Mariano Muñoz como nuevo entrenador de La Garra. Pese a la derrota por la última fecha del torneo ante Brasil, la Selección cerró un muy buen torneo en donde fue contundente en sus primeros cuatro partidos y dio batalla en el encuentro de hoy. Todos los partidos de La Garra y del Sur-Centro fueeron televisados por Disney+ Premium, mientras que la final se pudo ver también por ESPN 2.

Rumbo al subcampeonato en la 4° edición del Sur-Centro, certamen que se llevó a cabo en el formato de todos contra todos, La Garra debutó con victoria ante El Salvador 45:9, luego le ganó a Uruguay 32:18, a Chile 30:23 y ayer a Paraguay 36:26, resultado que aseguró una de las tres plazas en juego para el Mundial que se celebrará en diciembre del año que viene. Uruguay, que superó a Chile 27:18, se quedó con el bronce y el tercer boleto al Mundial.

Malena Cavo, que marcó 6 goles, fue la máxima goleadora de una Selección que dio una muestra de carácter en el primer tiempo para recuperarse de un comienzo complicado que la tuvo cuatro goles abajo, pudiendo recortar la distancia aunque no lo pudo sostener en el cierre y se fue al descanso 11:17. En el complemento, continúo dando batalla pero no fue suficiente ante un Brasil que fue contundente en todo el torneo.

Pese a la despedida de campeonato con derrota, Argentina cerró un positivo Sur-Centro que afrontó con mucho recambio con respecto al anterior ciclo olímpico y un plantel muy joven y con varias debutantes con mucha proyección como Sofia Gull y Helena Molina.

Ante un gran marco de público local en el Centro de Entrenamiento de Niteroi, que hizo sentir aún más el calor agobiante de la ciudad carioca, La Garra dio pelea ante una Selección brasilera que venía vapuleando a sus rivales en los partidos anteriores. Principalmente en el primer tiempo, en donde llegó a estar en partido hasta los veinte minutos, momento en que Brasil comenzó a hacer la diferencia.

Hasta ese momento, el equipo de Muñoz fue de menor a mayor reponiéndose de un parcial 3:7 y un comienzo en el cuál sufrió un tanto el 6:0 brasilero, sumó pérdidas permitiéndole a Brasil sumar en primera y segunda oleada de contraataque. El ingreso de Macarena Sans a la primera línea, sumado a un gran comienzo goleador de Malena Cavo -hizo sus 6 goles en esos primeros treinta minutos-, goles importantes de Rosario Urban desde el extremo y una gran mejora en la actitud defensiva le permitió a la Selección llegar al 9:10 llegando a los veinte minutos.

Sin embargo, las exclusiones, dos prácticamente consecutivas de Martina Lang -que quedó condicionada a la descalificación- le permitió a Brasil recuperar una confianza que había perdido en ataque y volver a escaparse en el tablero. En ese pasaje, Argentina bajó su efectividad, convirtió en figura a Gabriela Moreschi en el arco y tampoco le encontró la vuelta a un buen ingreso de Marcela Auronian al pivot -5 goles y elegida MVP del partido- para irse al descanso 11:17.

De cara al segundo tiempo y un rendimiento final que seguramente se vería condicionado por el desgaste físico, La Garra se planteó el objetivo principal de seguir dando batalla y evitar que Brasil no se logré escapar mucho más. Y en parte lo consiguió, porque si bien Brasil fue el primero en sumar con una seguidilla de goles de Mariane Fernandes, la Selección respondió con buenas intervenciones de Ayelén Rosalez -ya en el arco albiceleste por Carratú- y los goles de Micaela Casasola.

Tras el 16:22 en diez minutos de esa segunda parte, llegaría un pequeño bajón para las de Muñoz que definitivamente sintieron el desgaste, bajando un tanto la intensidad defensiva que le permitió a la figura brasilera Bruna De Paula, marcar la diferencia sumando goles -fue la otra goleadora del partido con 6- y asistencias para estirar la distancia a diez, 18:28, llegando a los veinte minutos.

Sin embargo, si hay algo que no se podrá reprochar Argentina fue su espíritu por no bajar los brazos y hasta el último minuto trabajar el partido. La defensa volvió a recuperar su fisonomía con Gavilán como gran baluarte en el centro aunque también lo hizo bien en la otra área, Rosalez siguió en forma y Casasola y Sans se fueron vacías intentando dar continuidad al ataque. Mini objetivo final que conseguirían para un buen cierre en ese rubro y el 22:31 final.

Declaraciones post partido

Ayelén Rosalez: «El balance del torneo es positivo, fuimos yendo de menos a más. Nos hemos encontrado cómodas en todas las fases de juego. Queda un poco marcado por el último partido contra Brasil, ellas corrieron más que nosotras, hicieron mejor su juego, pero en líneas generales es un torneo positivo para confiar y seguir creyendo en el trabajo que estamos haciendo»

Micaela Casasola: En desarrollo

Formación inicial: Marisol Carratú, Ayelén García, Malena Cavo, Carolina Bono, Micaela Casasola, Martina Mazza y Giuliana Gavilán.

Argentina (22:31 vs. Brasil): Malena Cavo (6), Micaela Casasola (4), Macarena Sans (4), Rosario Urban (3), Giuliana Gavilán (2), Helena Molina (1), Carolina Bono (1), Ayelén García (1), Martina Mazza, Sofia Gull, Sol Azcune, Delfina Ojea, Lucia Dalle Crode, Martina Lang, Marisol Carratú y Ayelén Rosalez.