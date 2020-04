Compartir

Me molesta cuando escucho a muchos que se quejan porque la gente sale de sus casas en lugar de cumplir con el aislamiento obligatorio; quiero decirles que no todos tenemos la fortuna de contar con un ingreso fijo o algún tipo de ayuda económica «extra», si no salimos a trabajar nuestros hijos no comen. Hay que ser un poco más empáticos y criticar menos señores.