«La gente debe votar a Evolución porque somos un equipo conformado por emergentes sociales»

En el piso de Expres en Radio, la concejal capitalina, Celeste Ruíz Díaz, quien buscará su reelección con el sublema “Evolución” habló de la lucha que se llevó adelante durante la cuarentena donde criticó las medidas del gobierno provincial lo que obligó a la gente a salir a reclamar y lanzó que como legisladora su compromiso era estar con la sociedad porque “soy una convencida que quienes contamos con una representación legislativa tenemos que estar donde la gente necesita”.

Primero, la edil se refirió a las medidas que adoptó el gobierno e indicó que “fundieron a la gente y la motivaron a salir a las calles a reclamar, porque no daban más. El daño que hicieron a futuro es irreversible”.

Expuso que el gobierno no salvó ni las vidas ni la economía y que “Formosa terminó siendo el ejemplo paradigmático ya que en ningún lugar tuvimos estas medidas y encima con malos resultados sanitarios”.

Seguidamente, Ruíz Díaz se refirió a su detención cuando reclamaba afuera de un CAS y dijo que “la gente tuvo miedo de protestar porque las metían presa y ese fue el mensaje que dieron al detener a concejales siendo que tenemos inmunidad de arresto en el ejercicio de la actividad”.

Asimismo, al opinar del rol de la Policía indicó que “nos enfrentaron pobres contra pobres; enfrentaron a policías con los trabajadores. También en muchos casos los uniformados abusaron del poder. Si hubo una orden y hay un responsable político que es el ministro Abel Gonzalez, quien recibe orden del Gobernador. Lo del 5 de marzo es algo sin precedente, jamás pensé que iba a terminar así, la brutal represión fue sin limites”.

Consultada por las opiniones de que todo lo que hizo durante la cuarentena lo hizo pensando en una reelección respondió que no y dejó en claro que “esto empezó hace dos años atrás, a mitad de mandato uno no piensa en qué puede pasar, esas son cosas que uno no las hace por hobby”.

“Quienes me conocen saben que soy una persona que trabaja de cara a la gente, que todos los días atiendo a los vecinos en el Concejo. Soy una convencida que quienes tenemos una representación legislativa tenemos que estar donde necesita la gente”, aseveró la edil.

“Concibo a la política en base al compromiso ciudadano, la política es estar con la gente, a mí me nutre y aprendo de eso”, dijo Ruíz Díaz.

“Qué mejor termómetro que los vecinos manifestando sus necesidades y demás, cuando se genera una situación como la de Formosa con estas medidas autoritarias por parte del gobierno, no podemos no estar porque si los representantes políticos no estamos nos tenemos que dedicar a otra cosa, si en el peor momento de la sociedad donde se avasallaron todos los derechos no estuvieron, no representan a nadie porque esa era la gente que había que representar”, aseveró la edil.

Campaña limpia

De la misma forma Ruiz Díaz destacó que antes de los comicios de este año, presentó un proyecto en el HCD de “Campaña limpia”, para evitar que la cartelería afecte espacios públicos, árboles, plazas o sea colocado en locales no debidos generando serios problemas al tránsito.

“Yo presenté un proyecto de ordenanza de campaña limpia que tomó estado parlamentario el 2 de agosto de este año, mi idea era que se pueda tratar y aprobar previo al inicio de las campañas electorales pero no tuve el acompañamiento del oficialismo para eso. La idea de este proyecto es reglamentar el uso del espacio público para las campañas electorales con dos objetivos; el cuidado del espacio público y del medio ambiente y evitar daños y roturas, una utilización medida y responsable porque hoy hay cartelería ubicada de manera tal que generan accidentes de tránsito, algunos de los puntos que incluye este proyecto es la prohibición absoluta de colocación de cartelería en las rotondas porque tapa la visual, una determinada cantidad de metros de la bocacalle para dentro en las esquinas para evitar que tapen la vista, la prohibición de las pintadas de paredones, de calles y de la pegatina, hay algunos candidatos que lo hacen y es tremendo porque arruinan lo público y después requiere mucho presupuesto para limpiarse”, expresó.

“También se plantea que la cartelería sea movible, que no se pegue en ningún lado para que no dañe el espacio público que es de todos y es responsabilidad de todos cuidarla. El proyecto además manifiesta que cualquier vecino puede denunciar al candidato que lo incumpla, y que de lo contrario pague una multa que se destine al pago del servicio para limpiar la ciudad”, aseveró la edil.

Pausa de sesiones

En otro tramo de la nota, la concejal lamentó que en cada época de elecciones se paren las sesiones en el Honorable Concejo Deliberante.

“No están trabajando los concejales, yo también soy candidata a renovar la banca pero de todas formas voy a las comisiones, incluso he ido a sesiones que no hubo, ni siquiera avisaron que no iba a haber. Todo se pausa por un capricho, es algo inadmisible, no puede pasar, una campaña política no tiene porqué detener el funcionamiento de las instituciones, podemos encontrar una forma, poner un día y que todas las comisiones sesionen ese día, hay miles de formas que a partir del consenso podemos generar, pero cualquiera de esos acuerdos que podamos tener es mejor a no tenerlos, a que nada sesione, que no funcione, es una locura porque si hay algún pedido urgente no pasa nada, deben esperar a que terminen las elecciones”, expresó.

Bancas que se renuevan

Se mostró positiva en cuanto a lograr ingresar los concejales que necesitan para mantener la paridad en el HCD. “Nosotros renovamos tres bancas, pero siempre se apunta a algo más, los resultados electorales de las PASO nos permiten soñar con algo más, después se verá, si hay un 4 (oposición)-2 (oficialismo), significaría que la oposición se quede con la presidencia del Concejo Deliberante, a partir de ese momento la oposición estaría primero en la lista sucesoria y sería otra la dinámica del HCD, se trabajaría toda la semana como corresponde, se haría cumplir el reglamento, concejal que no viene a trabajar es concejal que se le descuenta el sueldo”, aseveró Ruiz Díaz.

Un mensaje para la gente

Finalmente al enviar un mensaje a los formoseños sostuvo: “creo que la gente debe votar a Evolución porque somos un equipo conformado por emergentes sociales de todo este proceso, por gente joven, con ganas de trabajar, es un espacio inclusivo, y la idea que tenemos es empezar a vivir la política de una manera distinta. Lo que pasó en Formosa marca un antes y después, los que venimos de la militancia política partidaria más tradicional tenemos que entender que ha habido todo un proceso de compromiso y de participación ciudadana que nos obliga a abrir nuestras puertas y sumar desde otro lugar, este es el gran desafío de Evolución. En cuanto a mí, soy una de las concejales que más proyectos presenté, estuve activa en los debates, soy una concejal de a pie, tengo contacto con la gente y quiero seguir haciendo mi trabajo, tengo mucho por aportar”.

