«La gente nos hace reclamos por la falta de trabajo, la economía y el mal servicio municipal en la ciudad»

La candidata a concejal por el sublema “Renovación”, Emilia Maciel, visitó el piso de “Expres en Radio” donde contó que en las recorridas que realizan por la ciudad capital, dialogando con los vecinos y haciéndose eco de los reclamos, lo que más le manifiestan es “la falta de trabajo, la situación económica y el mal servicio municipal”.

“Todo lo que venimos trabajando dentro del equipo y en lo que me vengo formando tiene que ver con esto del contacto más personal con la gente, el recorrer, estar, escuchar más que nada al vecino, la candidatura a concejal nos permite un contacto más permanente, directo con los vecinos, es algo más cercano”, expresó.

Contó que en las recorridas que realizan por los barrios capitalinos, “los reclamos son muy parecidos, el viernes estuvimos en algunos barrios y el miedo de la gente era la lluvia que podía caer que significa para muchos un momento de desgracia porque los colectivos no ingresan, las salidas de los barrios se tornan complicadas, hay gente que directamente no puede salir, chicos que no pueden ir a estudiar, a trabajar, la mayoría de la gente se queja del mal servicio en general de parte del municipio en los servicios públicos y también de la clase política, de que están cansados de lo mismo, de las mismas promesas y que la situación no cambia, están cansados de la clase dirigencial política que está en el poder hace muchísimo tiempo, tanto del oficialismo como de la oposición, es un reclamo general y después el hecho de la falta de trabajo en la provincia para los jóvenes, la economía, son los tres ejes que encabezan los reclamos”.

En cuanto a la situación económica, reconoció que “hablar de economía en nuestro país resulta bastante complicado porque no tenemos previsibilidad de ningún tipo, no podemos hacer planeamiento, las reglas de juego en cuanto a medidas económicas tanto nacional como provincial cambian día a día, eso hace que uno no pueda hablar de economía en un país tan cambiante como el nuestro, pero sí uno tiene que ser consciente que tenemos que abordar y ver cómo se generan mecanismos o herramientas que hagan que la gente lleve una vida un poco más tranquila o aquellos que decidan ser independientes puedan trabajar o invertir y progresar en esta provincia. Creo que la pandemia dejó en claro que el trabajo privado a la provincia le importa muy poco, lo mismo a nivel municipal”, aseveró.

Recordó que desde el inicio de la pandemia, “trabajé muchísimo en contra de las medidas del gobierno en la parte judicial, teníamos que ir a la justicia para lograr que el gobierno dejara de vulnerar los derechos individuales de la gente y siempre nos encontrábamos con que no solo el gobierno recibía un fallo de la justicia diciéndole que por donde estaba yendo no era el camino, que se estaban equivocando, sino que redoblaron la apuesta. El gobierno no escucha, es autoritario. Vengo luchando hace un montón para cambiar este autoritarismo vigente en la provincia, la pandemia lo que hizo fue poner en evidencia y al acceso de todos, todos vivimos el golpe de esta tiranía, muchos de los que venimos luchando desde el silencio y desde la pequeña minoría, lo venimos sintiendo hace muchísimo tiempo, la persecución, falta de posibilidades para trabajar, falta de acceso a un montón de cosas que son para todos pero que si no formas parte de la casta política no las tenes”.

“En la pandemia seguí haciendo el trabajo que vengo realizando desde hace 11 años que fue cuando me recibí, estoy en la cuestión de lo social, en la pandemia quedó más expuesto el trabajo que realizo y que benefició a todos en general, sin distinción, trabajábamos en las medidas que dictaba el gobierno y al tratar de revertir esto beneficiaba a todos”, destacó.

“Trabajo también como abogada de las comunidades originarias y me pasó de tener que abordar el tema de los originarios que fueron aislados en carpas en el medio de la nada, en el peor momento de la sequía y de quemazón, ese fue el puntapié que me llevó adecidir y ver cómo el desprecio, la discriminación que nos mostraba el gobierno en la cara, era resfregar en las comunidades el trato desigual y discriminitario”, recordó.

“El gobierno sabe lo que hace, están hace muchísimos años en el poder, tienen gente que los asesora y así lo quieren. Pasan de manera constante por encima de la ley, de los ciudadanos que quizás no tienen la posibilidad de defenderse, la clase política vieja que está hace tantos años en el poder, que se cree que sabe todo y que los formoseños somos todos súbditos y que tenemos que obedecer”, aseveró.

Maciel advirtió además que “en la pandemia y con las medidas implantadas vivimos autoritarismo, persecución, te denigran como ser humano, muchas veces los actores, operadores de la justicia en vez de impartir justicia se convierten en empleados del gobierno de turno que está hace bastante tiempo”.

“Sin ser concejal me dedico a muchísimas cosas, en la función no solo voy a estar yo sino que el equipo que me acompaña, trabajo muchísimo con el concejal Gerardo Piñeiro, Alejandro Piñeiro, son muchos los colegas que tienen mucha intención de colaborar, cada referente que nosotros tenemos en los barrios son los que nos traen la problemática real porque en esta provincia donde si no tenes la posibilidad de que un abogado te brinde ayuda, los organismos que tiene el estado provincial dejan mucho que desear, lo hemos visto”, aseveró.

“En nuestra sociedad faltan muchos caminos por abrir para que vivamos en igualdad, lamento que mi rebeldía genere enojo y que sean mis propias compañeras, amigas las que me critiquen pero no me puedo detener por las críticas de ellas, son criadas bajo esta cultura de obediencia, creo que tenemos suficiente capacitación e idoneidad para ejercer cualquier cargo e ir por ese cargo,luchar por acceder, no esperar que alguien dé el permiso, yo digo cuándo lo quiero y debo ser escuchada en el momento en el que lo quiero hacer, eso es lo que hay que quebrantar, debemos vivir libres, felices y hacer lo que soñamos”, expresó.

“Le pido a la gente que siga en esto de la renovación que se notó en la elección pasada, que no se olvide y tenga en cuenta lo que estamos viviendo en este gobierno que no nos deja crecer, que lo único que hace es impulsarnos a irnos de Formosa, lo único que nos ha brindado es una posibilidad ideológica en todos los aspectos de la vida, estoy luchando y lo voy a seguir haciendo por el derecho de todos nosotros y por los derechos de los vecinos porque tenemos el derecho de vivir mejor, el vecino trabajador de Formosa es curtido y sabe lo que es trabajar, de la mano de ese vecino es que Formosa puede salir adelante y a ese vecino quiero acompañar, los otros de los que estamos cansados se tienen que ir a la casa a descansar”, finalizó.

