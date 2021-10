Compartir

El candidato a diputado nacional por el frente “Juntos Estamos con Vos”, Fernando Carbajal, visitó el piso de “Expres en Radio” donde valoró “la valentía y generosidad” de todo el arco opositor que derivó en una unión para enfrentar al oficialismo en las elecciones legislativas del 14 de noviembre. «La gente va a votar por la oposición porque sabe que les ofrecemos un futuro diferente, de dignidad», aseguró el ex juez federal.

“La gente vota por determinadas esperanzas y proyectos de vida, no creo que los votos que sacó Fernández Patri sean de él porque prácticamente no hizo campaña, creo que la gente que lo acompañó votó al gobierno, la mayoría de la población, más del 50% votó en contra del gobierno y a favor de una Formosa diferente, creo que entendieron que eso estaba representado por el frente que me tocó encabezar que es Juntos por Formosa libre y por Gabriela Neme que fue la otra candidata que hizo una buena elección. Entendimos que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa, nosotros desde el domingo a la noche cuando conocimos el resultado electoral dijimos que la puerta de la construcción en conjunto estaban abiertas y creo que tanto yo como la doctora Neme sentimos desde el primer momento el reclamo social de que teníamos que estar juntos, no juntos porque seamos iguales, esto es un concepto autoritario, uno tiene que estar en condiciones de juntarse con aquellos con los que se tiene diferencias, nosotros tenemos diferencia con Gaby, historias de vida diferentes, diferente origen, históricas políticas, pero eso no quita que podamos tener puntos de coincidencia sobre cuáles son los pasos que hay que dar hacia el futuro y sobre construir una Formosa más democrática, más libre, más participativa, frente a esto la unión resulta sencilla, si uno tiene en conjunto objetivos comunes y comparte el modo y también el adversario que casi podríamos calificarlo de enemigo, uno puede construir un proyecto político conjunto más allá de las diferencias que tenemos y eso fue lo que hicimos”, explicó.

En ese marco el ex juez federal destacó y puso en valor “a todo el sector opositor que hemos tenido la valentía, la generosidad de construir este proyecto conjunto. Los votos se suman políticamente y vamos a demostrar con esta unión que en política dos más dos es seis y vamos a sumar más votos que los que hemos sacado, al contrario de lo que ha pasado en otros procesos electorales”.

Señaló que a la hora de llegar a un acuerdo, “siempre hay egos, hay intereses de grupo que son parte de esto, pero todo eso quedó de lado y pensamos cómo construir un espacio común, desde ahí sobre la base de la distribución de responsabilidades que hizo la propia ciudadanía, resultó sencillo buscar el punto de confluencia y valoro el gesto que tuvo Gaby de resignar su candidatura a diputada nacional y jugar en la provincial, de nuestro espacio también implica negociar espacios políticos que siempre suelen ser dificultosos pero lo hicimos con mucha generosidad, altura y con esta mirada en el gobierno del 2023 porque efectivamente en lo que estamos muy firmes unidos y de acuerdo es que tenemos la obligación de construir un proyecto alternativo y que este es el camino para hacerlo, en este proyecto de reemplazo de régimen tenemos que tener representación de todos los sectores de la vida política y social, tenemos que estar todos; radicales, peronistas, socialistas, del MID, del PRO y entre todos construir un proyecto democrático”.

“Ser opositor en Formosa no es fácil, es muy difícil serlo, quienes tienen muchos años de militancia opositora lo saben y quienes pueden tener poco pero han puesto también su vida y su trabajo expuesto ante el régimen y saben que no es fácil, uno se expone al insulto, al ataque, al uso de los medios masivos de comunicación, al espionaje permanente, nosotros estamos todo el día con fisgones de la brigada de informaciones del consejo del covid sacándonos fotos y viendo dónde vamos y con quién nos reunimos, pero no tenemos nada que ocultar, que me sigan sacando fotos en mi casa y a quién me visita, no me importa porque ellos son los que tienen cosas que ocultar, nosotros no, pero tampoco es normal, uno lo termina aceptando porque es el costo de ser opositor pero no debe suceder en sociedades democráticas, de hecho cometen delitos penales cuando hacen estas cosas, pero estamos dando esta pelea y sabemos que como dirigentes políticos tenemos que asumir estos riesgos cuando se lucha con un gobierno autoritario y democrático, con un liderazgo desquiciado como tiene en este momento el régimen”, aseveró.

Se refirió en ese sentido a las medidas urgentes que tomó el gobierno un día después de las PASO, como por ejemplo terminar las conferencias de la mesa covid-19. “El pueblo lo obligó a tomar esas medidas cuando lo hizo bajar del 50% de los votos, en la campaña electoral le decíamos a la gente que esta era la oportunidad de poner un freno y lo que está pasando es que más allá del patético bono y estos aumentos más nominales que otra cosa, acá fue la ciudadanía quien le explicó a este gobierno autoritario que habían traspasado todos los límites, pero esto no va a alcanzar para revertir el resultado electoral porque este es un gobierno que ha perdido la capacidad de escuchar a su pueblo, la situación de la provincia es de extrema gravedad”.

Aseveró en ese sentido que “el modelo formoseño es un modelo de exclusión, de pobreza, de precarización y de maltrato de los ciudadanos, esto no lo podemos naturalizar, son mecanismos mafiosos que están utilizando del estado, lo bueno que está pasando es que la sociedad reaccionó a esto y el mismo ciudadano que es apretado por un dirigente o por un funcionario hace el trabajo pero cuando va al cuarto oscuro lo vota en contra”.

“Soy nuevo en esto, pero tengo una trayectoria de vida que está expuesta públicamente, he ocupado cargos públicos de relevancia y cuando me tocó ocupar esos espacios mostré cuáles son las decisiones que estoy en condiciones de tomar, cómo actúo y fundamentalmente creo que la sociedad valoró que tengo testimonio de que no me vendo al poder, que tengo la capacidad y lo que hay que tener para ponerle límite al poder cuando hay que ponérselo, no de manera caprichosa y arbitraria sino que aplicando la ley y la Constitución, creo que esto es lo que se valoró”, analizó.

En otro tramo de la nota, aseguró que “el único que tiene miedo en esta provincia es Insfrán, él es el que tiene miedo de perder, pero sobre todo tiene miedo a tener que rendir cuentas él y todo su régimen, ellos están asustados por eso están desquiciados, en vez de dialogar y escuchar lo que hacen es insultar al propio pueblo, insultan a la oposición lo cual está muy mal. Una cosa son críticas políticas, no hay que insultar, es una cuestión de educación y respeto institucional, pero es algo que el gobierno no tiene porque están asustados, porque saben que el poder les da impunidad y que en el 2023 va a haber un cambio de gobierno y cuando haya un cambio van a tener que rendir cuentas por eso están tan asustados, nosotros no le tenemos miedo”.

“Estamos jugados en la lucha contra este régimen pero aparte no tenemos nada que perder, estamos comprometidos con recuperar las instituciones de la democracia, sabemos que lo estamos haciendo con un gobierno autoritario, que aprieta, que actúa en la ilegalidad pero vamos a soportar esto y ahora con más razón porque tenemos un pueblo que nos está acompañando”, manifestó.

“Los ciudadanos van a votar por la oposición porque saben que les ofrecemos un futuro diferente, de dignidad, que le decimos a los empleados públicos que se respete la carrera administrativa, la sanitaria, los ciudadanos están cansados del manoseo por eso van a perder las elecciones, no les va a alcanzar la estructura”, finalizó contra el gobierno provincial.

