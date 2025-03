La gran fiesta de casamiento de Luisito de Cuestión de peso: «Más vale que acepto»

Uno de los participantes más queridos de Cuestión de peso es Luis Zerda, más conocido como Luisito, quien ingresó en las primeras temporadas del programa de Eltrece y a lo largo de sus varias vueltas a la pantalla formó parte de diferentes temporadas mostrando no solo su batalla contra el sobrepeso, sino su búsqueda de trabajo o el diagnóstico de leucemia que recibió hace dos meses. Este fin de semana vivió uno de los momentos más felices de su vida: su fiesta de casamiento.

El ciclo conducido por Mario Massaccesi tuvo las imágenes de la boda del concursante con Noelia Báez, quien también formó parte del programa. La pareja se había casado el 23 de febrero en el Día de los Enamorados y ahora tuvieron su fiesta, en la que dijeron presente varios de los compañeros del participante como el conductor y el deportólogo, Sergio Verón.

La novia entró vestida de rigoroso blanco al salón en donde se realizó la celebración, al mismo tiempo que sonaba una de las baladas de Ed Sheeran. Por su parte, él la estaba esperando luciendo un elegante traje. “Sí, más vale. Acepto”, fue su divertida respuesta cuando el juez le realizó la pregunta obligatoria. Unos minutos después llegó un largo beso, aunque Luisito se adelantó al momento. “Pará, todavía no te dije del beso”, bromeó, el juez mientras todo era celebrado por los presentes.

Massaccesi se mostró encantado por el paso que dieron los integrantes del programa, consciente de que la búsqueda del programa va más allá de la balanza y de la búsqueda de una vida más saludable. Se lo vio sensibilizado y hasta registró con su teléfono algunos de los momentos más significativos. “Estás divina, divina”, elogió a la novia. “¿Bailamos un lento?“, le preguntó Luisito a Verón, risueño, mientras se fundían en un abrazo.

Por supuesto, el programa no se privó de desarrollar cómo los participantes intentaban continuar con su tratamiento en una fiesta en donde abundaba todo tipo de comida salada, dulce y alcohol. “Terminó el momento emotivo y apareció la cascada de cheddar y la tabla de fritos”, rompió el clima el especialista en obesidad.

En medio de la música, el baile, el dilema de los concursantes fue la tentación de romper con su dieta, mientras se desarrollaba la fiesta. Incluso recurrieron a una de las especialistas que forma parte de la clínica de Alberto Cormillot para que los ayude a sobrellevar su angustia por no poder comer lo que en la fiesta ofrecían.

El 14 de febrero, la pareja había dado el gran paso en sus vidas al casarse en una emotiva ceremonia que el ciclo cubrió en su totalidad, desde los preparativos de los novios al gran momento. El participante, visiblemente sensibilizado, compartió con todos los presentes su felicidad por el momento tan especial.

Durante la ceremonia, la jueza de paz, encargada de oficiar el enlace, se mostró atenta a cada detalle. Al comenzar, le preguntó a los novios: “¿Cómo les va, Luis y Noelia, nerviosos? La novia está muy nerviosa”. Luego, hizo preguntas a los testigos, buscando conocer su relación con la pareja. Una de ellas, amiga cercana, expresó: “Los queremos mucho. Me siento muy honrada de acompañarlos”. A continuación, la jueza se dirigió al padre de la novia, quien también estaba presente, y le preguntó si se esperaba la boda. “No, me sorprendió”, respondió con sinceridad el hombre.

Con la ceremonia en marcha, la jueza continuó: “Hoy se van a llevar esta libreta roja que tengo preparada para ustedes. Sus vidas cambiarán a partir de hoy, pero antes de continuar, necesito escuchar su consentimiento”, bromeó.

Fue entonces cuando preguntó a Luisito si aceptaba a Noelia como su esposa, a lo que él respondió afirmativamente. Después, repitió la misma pregunta a Noelia, quien también contestó “sí”, lo que desató un aplauso generalizado y un romántico beso entre los recién casados.