La gran fiesta del ciclismo en Formosa se prepara para su segunda edición

Gran Premio Ciudad de Formosa de Ciclismo: Segunda Edición

La ciudad de Formosa se alista para recibir uno de los eventos deportivos más esperados del año: la segunda edición del Gran Premio Ciudad de Formosa de Ciclismo. Con la fecha ya confirmada para el 5 de octubre, la Asociación Formoseña de Ciclismo y sus organizadores, encabezados por Facundo Cazal, están ultimando los detalles para garantizar una jornada memorable para deportistas y aficionados.

En una entrevista exclusiva para el programa radial “Exprés En Radio” de FM VLU 88.5, Facundo Cazal, secretario de la asociación y uno de los organizadores, compartió detalles sobre los preparativos, las expectativas y los desafíos de esta nueva edición.

«Ya estamos trabajando para lanzar en breve la nueva fecha para que nuestros ciclistas, no solo de Formosa, sino de Chaco, Corrientes y de otras provincias, puedan saber cuándo es la fecha y puedan venir a disfrutar de lo que fue la semana pasada», afirmó Cazal, haciendo referencia al éxito de la primera parte del evento.

Ciclismo Formoseño: Protagonistas de Gran Nivel Nacional e Internacional

El ciclismo en Formosa ha experimentado un notable crecimiento y consolidación, «la provincia y la ciudad particularmente viene siendo sede de muchos eventos importantes, no solamente a nivel nacional, sino internacional también», lo que ha posicionado a la región como un referente en el ámbito deportivo.

Facundo Cazal resaltó el talento local, mencionando a figuras como Moisés Durán, campeón de los Juegos Evita y que actualmente compite en Bélgica, y a otros ciclistas formoseños que han logrado importantes títulos nacionales. «Formosa en el ciclismo ha evolucionado muchísimo con las ediciones de lo que fue la Vuelta Formosa, que es una carrera UCI a nivel internacional y eso ha propulsado a que se pueda seguir armando esto», explicó, subrayando cómo el prestigio de eventos anteriores ha impulsado la organización de nuevas competencias.

Lecciones y Ajustes tras la Primera Fecha

La primera parte del Gran Premio, celebrada recientemente, dejó un balance positivo a pesar de las inclemencias del tiempo. Según Cazal, «hemos tenido una muy buena convocatoria, no solo de Formosa, sino de otras localidades del interior y de otras provincias como Avellaneda, Reconquista, Las Toscas, Goya, Resistencia y Corrientes».

La lluvia, sin embargo, obligó a suspender la carrera de las categorías menores de 50 años, a pesar de que «ya iba casi a mitad de carrera». «Fue una decisión entre todo el pelotón, todos los ciclistas que estaban participando, hemos decidido suspender en ese momento para poder preservar la integridad de los ciclistas». Una decisión responsable que demuestra la prioridad de la organización por la seguridad de los deportistas.

Como gesto de compromiso, se anunció que el dinero de los premios que no se entregó se sumará a la próxima fecha, lo que eleva la bolsa total a una cifra muy atractiva: «va a tener alrededor de cerca de 2 millones de pesos en premios».

Detalles de la Nueva Fecha y Proceso de Inscripción

Con una bolsa de premios tan importante y la expectativa en alza, los organizadores se enfocan en los preparativos finales. «Estamos armando ya lo que va a ser la próxima fecha con la grilla de premios y calculamos que en estos días vamos a estar lanzando ya el flyer con lo que va a ser los detalles de la competencia». La fecha está confirmada: «la fecha va a ser el 5 de octubre y vamos a estar empezando alrededor de 2 millones de pesos en premios a la diferente categoría entre los diferentes puestos».

Cazal también aclaró el proceso de inscripción para aquellos que quieran sumarse a la competencia. «Normalmente no se pide clasificación, sino que se paga una inscripción y después ellos se anotan en la categoría que corresponde», explicando que los ciclistas son clasificados por separado dentro de su categoría, a pesar de largar todos juntos.

Un llamado a la comunidad y a los aficionados

La pasión por el ciclismo en Formosa es evidente, con una participación masiva tanto de deportistas como de público en general. La organización espera que el tiempo acompañe en esta ocasión para que la fiesta sea completa.

«Ojalá que el tiempo también acompañe. Nosotros ya habíamos visto que iba a llover un poco, pero pronosticaba para mucho más tarde, pero bueno, se adelantó y eso es lo que nos impidió poder terminar esa carrera final». Sin embargo, la decisión consensuada de suspender la carrera por la seguridad de los competidores fue muy bien recibida por todos.

El Gran Premio Ciudad de Formosa se perfila como un evento que va más allá de lo deportivo, una oportunidad para que la comunidad se reúna, disfrute y celebre la pasión por el ciclismo. Los organizadores agradecieron el apoyo y la participación, y prometieron seguir trabajando para ofrecer un espectáculo de primer nivel el próximo 5 de octubre.

«Estamos en contacto y le vamos a seguir pasando información para que para estar en contacto siempre. Y estaremos contentos de recibirlo», concluyó Facundo Cazal, dejando abierta la invitación para que todos se sumen a esta gran celebración deportiva.