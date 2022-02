La hermana de Calu Rivero rompió el silencio tras ser acusada de ladrona

Compartir

Marou Rivero, la hermana de Calu Rivero, publicó un mensaje enigmático en su Instagram, luego de ser acusada de ladrona durante la última semana. La influencer fue inculpada de robar 7.000 pesos y una gargantilla en una fiesta de 50 personas. No es la primera vez que la hermana de Calu es acusada por un robo, ya que en julio pasado se dijo que había huido de un supermercado chino sin pagar algunos productos. “Parece un deja vu pero no lo es”, expresó la joven.

Días atrás, en Intrusos, se conocieron los detalles acerca de la acusación que se le realizó a Marou de robar pertenencias y dinero en una fiesta. Acusaron a la influencer de llevarse 7.000 pesos y un collar, luego de hurgar en las carteras de los invitados. La persona que denunció el robo se anotició de lo sucedido gracias a las cámaras de seguridad del lugar. Dicho individuo contó lo que había visto en un grupo de WhatsApp, en donde instantáneamente eliminaron a la hermana de Calu. La primera reacción de Marou fue negar rotundamente las acusaciones.

Pasadas las horas, la denunciante habló con la influencer y la amenazó de que si Marou no devolvía lo robado, esta persona la denunciaría a la policía de inmediato. Después de verse en aprietos, la hermana de Calu reconoció en parte que se había llevado las pertenencias. “Fui a dejar mis cosas y el colgante estaba salido, tengo uno parecido y tengo la misma cartera. Por eso me lo llevé y me confundí”, es lo que le contó Marou al periodista Lucas Bertero.

Por otro lado, Bertero narró lo que le comentaron desde la perspectiva de los denunciantes. “En la cámara de seguridad se ve cómo saca el collar y el dinero. Fue a dos carteras puntuales”, indicó el periodista.

En julio de 2021, también en Intrusos, revelaron que Marou Rivero huyó de un supermercado chino de San Telmo sin pagar algunos productos. “Una cámara de seguridad reveló un episodio confuso, que una persona se estaba llevando una botella de licor y dos velas aromáticas”, contaron en el programa de America.

En respuesta a lo sucedido, Marou publicó un mensaje en su Instagram, que da lugar a pensar que va dirigido al hecho acusatorio. “Parece un deja vu pero no lo es. La diferencia es que yo puedo cambiar frente al otro. Yo sé lo que soy y también sé que el mundo que trato de construir es uno que no lastima a los otros. La única opción es construir, por fuera del pantano”, escribió la influencer.

Y en las ultimas horas, volvió a usar sus redes sociales pero para dejar un emotivo mensaje para celebrar San Valentín. “Feliz día de estar enamorados de sus vidas, de sus familias, de sus amigues, de sus parejas, de sus proyectos, de sus sueños. El amor tiene muchas formas”. Sus palabras fueron acompañadas de un video de ella misma bailando el tema La guerrilla de la Concordia, de Jorge Drexler. Su publicación fue muy bien recibida por sus más de 93 mil seguidores y obtuvo más de 350 “Me Gusta”.

